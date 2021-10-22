خبير: انتعاش متوقع للتدفقات السياحية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد خبير سياحي أن الإمارات تعاملت مع تحديات كوفيد 19 بطريقة احترافية مختلفة متقدمة ومتطورة ومتسارعة مما يعزز فرص زيادة التدفقات السياحية خلال الأشهر المقبلة لاسيما مع تواصل فعاليات «إكسبو 2020 دبي» وافتتاح المزيد من المعالم الترفيهية التي تثري تجربة السياحة والترفيه في الدولة ودبي على وجه الخصوص.

وأوضح أن افتتاح «عين دبي» ومتحف مدام توسو يزيدان من وهج دبي وتألقها وجهة سياحية وترفيهية عالمية المستوى متوقعاً نمو ملحوظاً في حركة التدفقات السياحية من خارج الدولة خلال الفترة المقبلة لاسيما مع تواصل فتح الوجهات أمام الناقلات الوطنية وتخفيف الدول لقيود الحركة والسفر.

وقال أيمن عاشور، المدير العام لفندق البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا، إن النجاح الباهر لحملة التطعيم في الإمارات قد خلق مستويات عالية من الثقة العالمية في الدولة وساعد دبي على تثبيت مكانتها كأكثر مدينة ملائمة لأفضل بيئة عملية وسياحية في العالم موضحاً أن حزم التحفيز الاقتصادي، وحملات التطعيم الفعالة، وتبسيط إجراءات العمل، والتأشيرات طويلة الأجل وغيرها من التدابير الإيجابية، عززت ثقة قطاع الأعمال والضيافة.

وأضاف: لا يزال السائحون، ولا سيما من السوق الألمانية والروسية، يختارون دبي كوجهة رئيسية لقضاء إجازتهم السنوية، وكل هذا مرتبط بالجهود اللامتناهية التي تبذلها حكومة دبي، دائرة السياحة والتسويق التجاري، والسلطات المعنية التي أثبتت أن دبي هي الدولة الأكثر أمانًا والأفضل في التعامل واستيعاب أزمة الوباء.

وأقال أيمن عاشور: نحن أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل حيث رحبت المدينة ترحيباً حاراً بالعالم في معرض إكسبو2020. أستطيع أن أقول إن الحياة عادت إلى طبيعتها ونحن في البندر روتانا، نسعى جاهدين لتلبية متطلبات ضيوفنا وإرضائهم دائمًا. لذلك نقدم دائماً ما هو جديد مثل الامتداد الجديد لتراس مطعم مورغانز، مع قائمة طعام جديدة وعروض ترويجية في المطعم الإيطالي غوستو و الواقع في الطابق الثامن عشر للفندق والمتميز بإطلالة خلابة على خور دبي ومدينة دبي، مثل قائمة طعام الكما الأسود الخاصة، وتجربة واين أند داين الرائعة التي تقدم قائمة محددة من 4 أطباق.

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