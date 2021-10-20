فلاي دبي تستأنف رحلاتها الى المدينة المنورة

المصدر: البيان

أعلنت فلاي دبي، بدء استئناف رحلاتها اليومية إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

وستشغل الناقلة رحلاتها من المبنى 2 بمطار دبي الدولي الى مطار الامير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة اعتبارا من 01 نوفمبر بواقع رحلة يومية.

وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "مع عودة الطلب على النقل الجوي وتخفيف القيود المفروضة على حركة السفر الدولي تسعى فلاي دبي الى توفير خيارات متنوعة لمسافريها ونرحب بمسافرينا من وإلى المملكة العربية السعودية سواء رحلات العمرة او السياحة للسفر الى دبي وما بعدها.

واضاف عبيدالله " نتوجه بالشكر والتقدير للسلطات في المملكة العربية السعودية على جهودهم الموصولة في دعم الناقلة داخل المملكة وتوفير كل التسهيلات للناقلة في مختلف عملياتها داخل المملكة.

مع تخفيف قيود السفر الدولية تدريجياً، وسعت فلاي دبي شبكتها إلى أكثر من 95 وجهة بما في ذلك العديد من الوجهات الجديدة ومنها وارسو وبودابست ولوبليانا وانقرة وشرم الشيخ.

ستكون رحلات المدينة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي إلى أكثر من 190 وجهة بين كل من طيران الإمارات وشبكة فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. سيحصل المسافرون الذين يحجزون رحلة عبر موقع flydubai.com على تغطية تأمينية عالمية مجانية للتكاليف المرتبطة بفيروس كوفيد -19 لتوفير قدر أكبر من راحة البال عند السفر.

يتعين على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا " IATA Travel Centre " و " IATA destination tracker" طوال رحلتهم ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات. https://www.flydubai.com/ar/plan/covid-19/



تذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة إكسبو 2020

سيستمتع المسافرون الذين يحجزون رحلة مع فلاي دبي إلى دبي بتذكرة مجانية لمدة يوم واحد لزيارة إكسبو 2020 دبي، من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. ويسري ذلك على جميع الحجوزات التي تمت اعتبارًا من 1 سبتمبر للسفر خلال تواريخ الحدث.



تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي (MED) في المدينة المنورة اعتبارا من 01 نوفمبر 2021.

تبدأ أسعار تذاكر السفر على درجة الاعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى المدينة من 4000 درهم في حين تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1220 درهما.

وقت الوصول وقت المغادرة مطار الوصول مطار المغادرة رقم الرحلة

14:05 12:10 المدينة دبي FZ 8387

18:40 15:05 دبي المدينة FZ 8388



الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai.com أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين اختيار باقات كاملة من عطلات فلاي دبي.

للحصول على جدول الرحلات الكامل والأسعار، يرجى زيارة:

https://www.flydubai.com/en/plan/timetable

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