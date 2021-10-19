مجموعة دناتا للسفريات تحصد جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

نالت «مجموعة دناتا للسفريات»، 7 جوائز في حفل توزيع جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2021. والمجموعة هي قسم السفر في دناتا، أحد أكبر مزودي خدمات السفر والطيران في العالم.

وتشمل الألقاب التي حصلت عليها العلامات التجارية للمجموعة لعام 2021 كلاً من: وكيل عموم مبيعات شركات الطيران، الطيران الرائد في الشرق الأوسط 2021 (خدمات دناتا للتمثيل)، شركة السفريات الرائدة للشركات في الشرق الأوسط 2021 (دناتا لإدارة السفريات)، الشركة الرائدة في إدارة السفر في البحرين 2021 (دناتا لإدارة السفريات)، ووكالة السفر الرائدة في السعودية 2021 (دناتا للسفريات).

ومن أبرز الجوائز التي حظيت بها المجموعة في جوائز صناعة السفر المرموقة هذا العام، نجاح شركة «المغامرات العربية» عبر الفئات الثلاث التالية للعام الثاني على التوالي: الشركة الرائدة في الإمارات لرحلات السفاري الصحراوية 2021، والشركة الرائدة في الإمارات لإدارة الوجهات 2021، والمنظم السياحي الرائد في الإمارات 2021.

وكانت شركة «المغامرات العربية»، التي تشتهر بتجاربها الصحراوية في دولة الإمارات وجولاتها السياحية عبر المدن، قد أعادت العمل أخيراً ببرامج «التخييم الصحراوي الفاخر» لموسم 2021/ 2022 لإسعاد المقيمين والسياح. وتشمل العروض المتاحة حالياً جولة مبتكرة في المدينة تعتمد على الألعاب «هيستوريكال دبي» بالشراكة مع «كويستو»، بالإضافة إلى إطلاق جولات خاصة أطلقت حديثاً في إكسبو 2020 دبي.

وقال جون بيفان نائب رئيس أول مجموعة دناتا للسفريات: يشرفنا هذا التقدير بحصولنا على 7 ألقاب مرموقة في حفل جوائز السفر العالمية 2021 للشرق الأوسط، أحد برامج جوائز صناعة السفر الرائدة في العالم، خصوصاً وأن هذا التكريم جاء في أكثر الأوقات تحدياً في تاريخ الصناعة.

ويمثل هذا الفوز تطوراً إيجابياً آخر في رحلتنا، حيث تمضي المنطقة قدماً على درب التعافي. وتوضح الفئات التي نجحنا فيها اتساع نطاق عملياتنا ومرونتنا، بينما نواصل النمو والتطور لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة.

وتغطي علامات «مجموعة دناتا للسفريات» التجارية مختلف جوانب صناعة السفر في الشرق الأوسط، بدءاً من بعض وكالات السفر الأعرق والأشهر في المنطقة إلى خدمات التمثيل ذات الجودة العالية لأكثر من 30 ناقلة دولية. وتحتفي جوائز السفر العالمية وتكرّم التميز في جميع قطاعات السفر والسياحة والضيافة. ويجري اختيار الفائزين نتيجة تصويت متخصصي السفر والسياحة في جميع أنحاء العالم.

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