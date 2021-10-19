فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى صحار العمانية

المصدر: البيان

أعلنت فلاي دبي، اليوم أنها ستبدا اعتبارا من 4 نوفمبر المقبل رحلاتها المنتظمة إلى مدينة صحار العمانية لتكون بذلك وجهتها الثالثة في السلطنة بعد مسقط وصلالة.

وستنطلق رحلات صحار من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي لتكون فلاي دبي بذلك أول ناقلة من الدولة تشغل رحلات إلى هذه المدينة. وستعمل الرحلات بمعدل رحلتين في الأسبوع.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "مع عودة الطلب على السفر ومع استمرار المزيد من الدول في رفع القيود المفروضة على السفر الدولي ، يسعدنا أن نعلن عن بدء الرحلات إلى صحار في سلطنة عمان. نحن متحمسون لتوسيع شبكتنا وإعطاء ركابنا المزيد من الخيارات للسفر في المنطقة ، ونرحب بمسافرينا من سلطنة عمان ، وخاصة أولئك الذين يتطلعون إلى زيارة معرض إكسبو 2020 في دبي ".

ومن جهته قال سودهير سريدهاران ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: “يسعدنا توسيع شبكتنا في سلطنة عمان من خلال إضافة وجهة ثالثة إلى شبكتنا إلى جانب وجهاتنا الشهيرة مسقط وصلالة. ستعزز هذه الرحلات المباشرة الجديدة من تدفق حركة التجارة والسياحة ويعزز الخطوط الجوية المباشرة بين عمان والإمارات العربية المتحدة ".

تقع صحار على الساحل الشمالي للسلطنة، وهي مدينة ساحلية معروفة بتراثها الثقافي وتجارتها. يمكن للزوار استكشاف تقاليد المدينة في حصن ومتحف صحار الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان أو التنزه على طول الكورنيش على طول الواجهة البحرية والاسترخاء في أحد المطاعم العديدة. كما أن المدينة تجاور بعض الوديان الأكثر شهرة في سلطنة عمان ، بما في ذلك وادي الجيزي ووادي الصلاح ، وجميعها تجذب الباحثين عن المغامرة وعشاق الهواء الطلق من المنطقة وخارجها.

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والمسافرين وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. سيحصل العملاء الذين يحجزون رحلة عبر موقع flydubai.com على تغطية تامينية عالمية مجانية ضد فيروس كوفيد-19 لتوفير قدر أكبر من راحة البال عند السفر.

يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا IATA Travel Centre و IATA destination tracker لمتابعة حالة الوجهة لرحلتهم بأكملها ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات.

تذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة إكسبو 2020

سيستمتع المسافرون الذين يحجزون رحلة مع فلاي دبي إلى دبي بتذكرة مجانية لمدة يوم واحد لزيارة إكسبو 2020 دبي ، من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. ويسري ذلك على جميع الحجوزات التي تمت اعتبارًا من 1 سبتمبر للسفر خلال تواريخ الحدث.

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار صحار الدولي (OHS) مرتين في الأسبوع يومي الأربعاء والجمعة.

تبدأ أسعار تذاكر السفر على درجة الاعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى صحار من 3000 درهم درهم في حين تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1,025 درهم.

وتبدأ الأسعار على درجة الأعمال ذهابا وإيابا من صحار إلى دبي من 300 ريال عماني وأسعار الدرجة السياحية ذهابا وإيابا من 92 ريالا عمانيا.

زمن الرحلة وقت الوصول وقت المغادرة مطار الوصول مطار المغادرة رقم الرحلة

0:55 15:00 14:05 صحار دبي FZ 185

0:55 16:55 16:00 دبي صحار FZ 186

الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai.com أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين اختيار باقات كاملة من عطلات فلاي دبي.

للحصول على جدول الرحلات الكامل والأسعار ، يرجى زيارة: https://www.flydubai.com/en/plan/timetable

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