الكويت تعلن فتح المطار وإلغاء التباعد في المساجد

المصدر: البيان

كشفت مصادر كويتية مطلعة أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم "الاثنين" على فتح المطار لكل رحلات الطيران، ومنح التأشيرات لجميع الدول،وعودة الصلاة في المساجد بتقارب الصفوف مع الالتزام بالاشتراطات الصحية كافة.

وقالت المصادر إن المجلس وافق أيضاً على عقد الندوات والسماح بإقامة حفلات الأعراس وفق الاشتراطات المطبقة، وفقاً لصحيفة الراي الكويتية.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس استعرض توصيات اللجنة العليا لطوارئ كورونا، ومن بينها الموافقة على فتح المطار لكل رحلات الطيران، ومنح التأشيرات لجميع الدول.

وأفادت المصادر أن المجلس وافق على السماح بعدم ارتداء الكمام في الأماكن المفتوحة، مشددة على أن القرارات كافة مرتبطة بضرورة الالتزام في تطبيق الاشتراطات الصحية.

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