قويتشو.. متحف الجسور الواقعية في الصين

المصدر: البيان

تمتلك قويتشو، باعتبارها المقاطعة الوحيدة بدون سهول في الصين، عددًا كبيرًا من الجسور المتنوعة ذات تكنولوجيا معقدة وبناء صعب للغاية، مما جعل من عشراتها " الأوائل في العالم".

وتغطي جسور قويتشو أنواعا مختلفة مميزة وفريدة منها جسور العوارض، والمقوسة، والمعلقة، والمثبتة بالكابلات وغيرها، ما جعل المنطقة اليوم "متحف للجسور" حقيقي يغطي جميع أنواع الجسور تقريبًا.

يذكر أن قويتشو هي مقاطعة داخلية تقع في شرق الـصين، وتعتبر منطقة انتقالية بين المقاطعات الشرقية المتطورة والمقاطعات الغربية ذات الطابع الريفي.

تبعد قويتشو نحو 400 كم عن البحر، يتخلل جنوبها نهر يانغتسي من الغرب إلى الشرق، وهو منفذ "قويتشو" على البحر.

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