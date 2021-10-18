مطار دبي يتصدر عالمياً في السعة المقعدية للرحلات

المصدر: دبي – رامي سميح

تصدر مطار دبي الدولي قائمة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً في العالم، من حيث السعة المقعدية للرحلات الجوية المجدولة، خلال شهر أكتوبر الجاري، حسبما كشفت بيانات مؤسسة «أو. إيه. جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وسجل مطار دبي أكبر عدد مقاعد خلال أكتوبر الجاري، بنحو 2.728 مليون مقعد مجدول على متن رحلات الطيران الدولية، تلاه مطار أمستردام بنحو 2.479 مليون مقعد، ثم مطار فرانكفورت 2.187 مليون مقعد، تلاه مطار لندن هيثرو 2.182 مليون مقعد.

ووفق بيانات المؤسسة، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي، و20 شركة طيران حول العالم، سجل مطار دبي الدولي أعلى نسبة نمو في السعة المقعدية المجدولة خلال أكتوبر بـ 20.5% بين أكبر 20 مطاراً في العالم، إذ لعبت فعاليات «إكسبو 2020 دبي» دوراً كبيراً في دعم حركة الطيران من وإلى دبي.

واستحوذت دبي على 4 من أصل أكثر 10 مسارات ازدحاماً في السعة المقعدية الدولية، وجاء مسار دبي، الرياض في المركز الثاني عالمياً بنحو 241 ألف مقعد، ثم مسار دبي، لندن هيثرو في المركز الثالث بـ 217.7 ألف مقعد، ثم مسار الرحلات بين البحرين ودبي في المركز التاسع بـ 145.5 ألف مقعد، فيما احتل مسار الرحلات بين دبي وجدة المركز العاشر بـ 138.9 ألف مقعد.

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