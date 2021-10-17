«رويال جت» تحصل على شهادة المستوى الثاني لصالة كبار الشخصيات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

حصلت رويال جت للطيران الخاص، على شهادة IS-BAH المستوى الثاني، لصالة كبار الشخصيات، في مطار أبوظبي الدولي. ويعتبر هذا المستوى من الشهادة، الثاني من أصل 3 مستويات تمثل أعلى معايير السلامة الممكنة، التي يمكن أن تمتلكها صالة كبار الشخصيات، حيث صممت لترويج استخدام أفضل ممارسات لنظام إدارة السلامة التدريجي لصالة كبار الشخصيات، ووكالات مناولة لطائرات رجال الأعمال.

وتتضمن عملية الاعتماد تدقيقاً كاملاً لأنظمة إدارة السلامة في صالة كبار الشخصيات، وإجراءات الطوارئ والأمن، والهيكل التنظيمي وبروتوكولات التدريب وإجراءات التشغيل. تُمنح شهادات التسجيل من قبل مجلس طيران رجال الأعمال الدولي، إلى صالات كبار الشخصيات، التي أثبتت توافقها بنجاح مع أفضل ممارسات الصناعة، من خلال استكمال تدقيق خارجي من طرف ثالث، بواسطة مدقق معتمد.

وقال سعيد الداحمة مدير صالة كبار الشخصيات في مجموعة رويال جت: الخصوصية والراحة والرفاهية والأمان، هي 4 أشياء يمكننا ضمانها أثناء السفر مع رويال جت. هدفنا هو جعل تجربة السفر أقل تعقيداً وإرهاقاً، خصوصاً خلال فترة جائحة كوفيد 19. وهذا الاعتماد، دليل على التزامنا بتزويد العملاء بمستويات مثالية من السلامة والأمن.

وقال روب ديكاستري، الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت: توفر صالة كبار الشخصيات، مفهوماً جديداً تماماً لتجربة رويال جت، حيث تم تجديد هويتنا بشكل كبير، عملنا مع الفريق الموهوب في شركة سلاش للتصميم، الذي ساعدنا في عمليات التطوير والتحديث، والتركيز على إبراز هوية أبوظبي وقيم دولتنا. وسيتمكن عملاؤنا عند زيارة صالة كبار الشخصيات، من فهم هويتنا وأصولنا بشكل أفضل، من خلال الثقافة والأعمال الفنية المعروضة، التي تمثل أبوظبي، والإمارات عموماً.

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