كوستا كوفي تحتفي بعامها الخمسين بالتعاون مع الإمارات للعطلات

المصدر: دبي- البيان

تحتفل كوستا كوفي بعيدها الخمسين، مع مجموعة من الأنشطة الرائعة والحلويات والهدايا التي ترضي مختلف الأعمار والأذواق. وستنطلق الاحتفالات في جميع المتاجر في أنحاء البلاد، من خلال مجموعة حصرية من مفاجآت العيد المتاحة حتى 6 نوفمبر. ولنشر فرحة العيد، يمكن لعشاق القهوة في الإمارات، المشاركة بالاحتفالات، وزيارة حافلة عيد ميلاد كوستا، للاستفادة من الهدايا المجانية في أبرز المواقع في الإمارات. وسيتم تتويج الاحتفالات بفرصة للفوز بجائزة عيد الميلاد الكبرى، وهي عطلة الأحلام لشخصين في أي مكان في العالم، مع الإمارات للعطلات، باستخدام تطبيق كوستا كوفي في متاجر العلامة بين 17 و21 نوفمبر 2021 (تطبق الشروط والأحكام).

تسترجع العلامة إرث الخمسين عاماً الماضية، وتحتفي بالدعم اللامتناهي لجميع عشاق القهوة المخلصين، وبالشراكات العريقة التي حافظت عليها على مر السنين، وبفرق العمل المتفانية، التي تجسد القيم الأساسية لكوستا كوفي: الشغف والشجاعة والحفاوة والثقة. وفي هذا السياق، أطلقت علامة القهوة المحبوبة، مجموعة مختارة من المأكولات والمشروبات، احتفالاً بعيد ميلادها الخمسين، بالتعاون مع فريقها الإماراتي، بما في ذلك كراميل موكا سبانيش لاتيه وباشن فروت كوفي ليمونايد وقهوة دالغونا الباردة والغنية. بالنسبة لمحبي الحلويات، فسيكون بانتظارهم كيك أوبرا موكا، وكيك الكراميل والتمر، وكيك الشوكولا البيضاء الاستوائية، وغيرها الكثير.

ترتكز مسيرة كوستا كوفي، التي تعود إلى 50 عاماً، على مهمة الحفاظ على جذورها، وتشجيع الشغف في كل خطوة، كما الالتزام بالمجتمعات والأفراد الذين أوصلوا العلامة التجارية إلى ما هي عليه اليوم. من 17 إلى 23 أكتوبر، ستشرع العلامة في رحلة، ليس فقط للاحتفال بإنجازاتها الاستثنائية، ولكن أيضاً لتكريم عامها الذهبي الخمسين في دولة الإمارات، حيث تنطلق في جولة في جميع أنحاء البلاد، في حافلة عيد الميلاد الذهبية. وسيتسنى للمقيمين، الاستفادة من العديد من الجوائز والهدايا عند زيارة الحافلة في بعض الوجهات الأكثر شعبية في البلاد.

وفي لمسةٍ مميزة على عيد الميلاد، أبرمت كوستا كوفي، شراكة مع الإمارات للعطلات، لتقديم فرصة رائعة للفوز بعطلة الأحلام لشخصين، ضمن شبكة طيران الإمارات - تطبق الشروط والأحكام. سواء كانت رحلة إلى لندن، لزيارة موطن كوستا كوفي، أو إجازة استوائية في تايلاند، أو عطلة حالمة بجانب الشاطئ في جزر المالديف - ستمنح كوستا كوفي والإمارات للعطلات، العملاء، فرصة الفوز بإجازة العمر. للمشاركة، ينبغي على المقيمين ببساطة، شراء المنتجات من متاجر كوستا كوفي بين 17 و21 نوفمبر 2021، ومسح المنتجات على تطبيق كوستا كوفي كلوب الإمارات العربية المتحدة.

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