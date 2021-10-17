مرافق «ميرال» الترفيهية تحصد جوائز السفر العالمية 2021

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «ميرال» مطور الوجهات في أبوظبي، تكريمها في «جوائز السفر العالمية 2021» المرموقة بحصول جزيرة ياس ومدنها ومرافقها الترفيهية على سبع جوائز ضمن عدة فئات. وتأكيداً على مكانتها كوجهة رائدة في قطاع الترفيه والاستجمام العالمي، وللعام الثالث على التوالي، حصلت جزيرة ياس على جائزة «مشروع التطوير السياحي الرائد في الشرق الأوسط للعام 2021».

كما تم تكريم العديد من المدن والمرافق الترفيهية عالمية المستوى في جزيرة ياس، من بينها مدينة «عالم فيراري أبوظبي»، التي حصلت على جائزة «المدينة الترفيهية الرائدة في الشرق الأوسط 2021» والتي تحتضن العديد من المناطق الترفيهية المخصصة للعائلات والأفعوانيات الحائزة على جوائز. ومرة أخرى، حصلت «ياس ووتروورلد» مدينة الألعاب المائية الإماراتية المستوحاة من تراث الغوص وصيد اللؤلؤ، بجائزة «مدينة الألعاب المائية الرائدة في الشرق الأوسط 2021». في حين تم تكريم «عالم وارنر براذرز أبوظبي» أكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم على جائزة «الوجهة السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2021» وذلك للعام الثالث على التوالي. كما حصلت مرة أخرى تجربة «كلايم أبوظبي» - التي حطمت العديد من الأرقام القياسية عبر أكبر غرفة طيران داخلية في العالم وأطول جدار تسلق داخلي في المنطقة - على جائزة «وجهة المغامرات السياحية الرائدة في الشرق الأوسط لعام 2021».

وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: «يعد عام 2021 محطة فارقة ومناسبة مهمة في تاريخ ومسيرة اتحادنا في دولة الإمارات، حيث نحتفل هذا العام باليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات وكذلك افتتاح إكسبو 2020 دبي، الذي يقدم للدولة فرصة للترحيب بالمزيد من الزوار من حول العالم. ونحن فخورون بحصول مرافقنا ومدننا وتجاربنا في»جزيرة ياس«التي تستقبل الزوار من جميع انحاء العالم على هذه الجوائز المرموقة. وسنواصل تقديم تجارب لا تُنسى لزوارنا عبر جميع المرافق الترفيهية في جزيرة ياس، بما يعزز مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال».

وعلى مدار الأعوام العشرة الماضية، نجحت «ميرال» في تحقيق رؤيتها وتعزيز مكانة «جزيرة ياس» كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، والتي تضم اليوم مجموعة فريدة من مرافق الضيافة والمدن الترفيهية وتجارب المغامرات التي حطمت الأرقام القياسية والتي تم افتتاحها لأول مرة على المستوى العالمي مثل «عالم فيراري أبوظبي» و«ياس ووتروورلد» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» ووجهة المغامرات «كلايم أبوظبي». كما تم الإعلان مؤخراً عن موعد افتتاح فندق «وارنر براذرز أبوظبي» بإدارة «هيلتون» ضمن محفظة «كيوريو كوليكشن»، والذي سيبدأ في استقبال ضيوفه يوم 11 نوفمبر 2021.

وترتكز «جوائز السفر العالمية» على آراء الجمهور، حيث يتم اختيار أفضل الوجهات بناء على تصويت عام. وقد تم تأسيس هذه الجوائز العالمية في عام 1993 للاحتفاء بالتميز في قطاع السياحة، وتكريم الوجهات التي تنجح في وضع المعيار الأعلى للجودة والتميز.

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