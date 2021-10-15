«ياس تحتفل بالـ50» بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الإمارات

المصدر: أبوظبي –البيان

كشفت جزيرة ياس أبوظبي، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن إطلاق احتفالية «ياس تحتفل بالـ50»، التي تضمّ أكبر مجموعة من الجوائز والخصومات والعروض عبر مختلف المطاعم والمتاجر والمعالم الترفيهية التي تحتضنها الجزيرة، وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلي للاحتفال باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات.

ويمكن للمقيمين والزوار الاستفادة من هذه الخصومات والعروض من 14 أكتوبر إلى 2 ديسمبر، مع فرصةٍ للتنافس والفوز ببعض الجوائز المميزة، بما فيها عروض الإقامة والتذاكر السنوية وتذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2021.



عروض خاصة بالذواقة

تسعى احتفالية «ياس تحتفل بالـ50» إلى تجاوز توقعات زوار جزيرة ياس، إذ تصحب محبي المأكولات في رحلةٍ حول العالم، من خلال اختبار طبقٍ جديد ومتميز كل يوم لمدة 50 يوماً في أبرز المطاعم الحائزة على جوائز أو تذوق مشروب اليوبيل الذهبي من إبداع خبراء مزج المشروبات في مطعم فيليني جاردن ضمن فنادق ياس بلازا. كما توفر الجزيرة الوجهة الأمثل للتلذذ بالقهوة المجانية يومياً في فندق كراون بلازا جزيرة ياس أو الاستمتاع بقائمة طعام محددة بقيمة 50 درهماً إماراتياً في مطعم جاليتوز.

جوائز قيمة بانتظار الفائزين المحظوظين

تُقدم جزيرة ياس طوال فترة الاحتفالية مجموعة من الجوائز القيّمة، من أبرزها تذكرتان لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران أبوظبي الكبرى للفورمولا 1. كما سيتمكّن شخصان محظوظان من لقاء المغني البوليودي الشهير أريجيت سينغ بعد حضور حفله الرائع في الاتحاد أرينا. فيما ستكون فرصة الفوز بعطلة لمدة يومين وإقامة لليلة واحدة ضمن جناحٍ رومانسي من نصيب زوجين آخرين في فندق جزيرة ياس روتانا أبوظبي، مع تذاكر لزيارة أبرز الوجهات الترفيهية في الجزيرة بما فيها عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز™ أبوظبي.



تجارب لعشاق المغامرات

تشمل احتفالية «ياس تحتفل بالـ50» على مجموعة من العروض الخاصة بمحبي المغامرات، بما فيها ثلاث تذاكر ذهبية وسنوية لدخول منتزهات ياس الترفيهية وتذكرتان لتجارب درايف ياس برعاية أدنوك تضمّ 3 لفات على متن سيارة كاترهام أو شيفروليه دريفت تاكسي، بالإضافة إلى تذاكر لحضور سباقات الكارتينج في كارت زون برعاية أدنوك ومنتزهات ياس الترفيهية.

حسومات مميزة في أبرز وجهات جزيرة ياس

تلبي الاحتفالية أذواق الزوار من جميع الأعمار، وتقدم لهم مجموعةً من الحسومات التي تصل حتى 50% لدخول متحف اللوفر أبوظبي و50% في النادي الصحي إيفوريا، مع خصوماتٍ مميزة في ياس مول والمطاعم وأركان المشروبات في ياس مارينا و مطاعم ذا فاونتنز في ياس مول وفنادق ياس بلازا ودبليو أبوظبي جزيرة ياس وهيلتون أبوظبي - جزيرة ياس.



تجارب تفاعلية متميزة

تضمّ احتفالية «ياس تحتفل بالـ50» مجموعة من الفعاليات الرائعة على امتداد 7 أسابيع، بما فيها جدارية 50 ساعة في فندق دبليو أبوظبي جزيرة ياس من إبداع الفنان لوكاس بوفورت، وعرض هارلم غلوب تروترز في الاتحاد أرينا مع تذاكر بقيمة 50 درهماً إماراتياً فقط، بالإضافة إلى فعاليات مهرجان الشتاء في عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز™ أبوظبي.



تجارب ثقافية وترفيهية

تقدم جزيرة ياس لهواة التجارب الثقافية والترفيهية معاً فرصةً للفوز بتذاكر لمدة يوم واحد لدخول إما قصر الوطن، وعالم فيراري أبوظبي، أو متحف اللوفر أبوظبي وياس ووتر وورلد.



عروض إقامة فريدة

يحظى زوار جزيرة ياس بفرصةٍ للاستمتاع بتجربة إقامة راقية، مع عرض شاي ما بعد الظهيرة الذهبي في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس أو خصم بنسبة 50% عند حجز إقامتهم لليلة ثانية في فندق دبليو أبوظبي- جزيرة ياس. كما بإمكان الضيوف مشاهدة عرض الألعاب النارية المذهل على واجهة ياس باي البحرية في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات.

وينشر موقع yasisland.ae جميع التفاصيل المتعلقة باحتفالية «ياس تحتفل بالـ50»من العروض والجوائز يومياً، ويُمكن متابعة صفحات جزيرة ياس yasisland@ على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على فرصةٍ للفوز بهذه الجوائز القيّمة قبل موعد الاحتفال باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات.

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