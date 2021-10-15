عروض ترفيهية وتجارب مميزة تزين «بلوواترز»

المصدر: دبي- البيان

تستقبل «بلوواترز»، الوجهة العصرية التي تحتضن العجلة الترفيهية الأكبر من نوعها في العالم «عين دبي»، سكان دبي وزوارها في موسمها الجديد بعنوان «مهرجان بلوواترز 2021» مع مجموعة متنوعة من العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية وتجارب التسوق والطعام المميزة.

ويحتفي «مهرجان بلوواترز 2021» الذي يستمر حتى 20 نوفمبر بكل ما يجعل بلوواترز الوجهة المفضلة للتسوق والخيار الأمثل لقضاء أوقات ممتعة للعائلات، حيث سيقدم باقة واسعة من فعاليات تفاعلية وتجارب طعام شهية وتحديات اللياقة البدنية كجزء من تحدي دبي للياقة 2021، إلى جانب تشكيلة مميزة من النشاطات المرحة بمناسبة «هالوين». كما سيشهد المهرجان افتتاح بعض أبرز المعالم والأيقونات السياحية، فضلاً عن أشهر العلامات التجارية العالمية بما في ذلك «عين دبي» ومتحف «مدام توسو دبي» و TR88HOUSEوغيرها الكثير. وتفتتح «عين دبي»، العجلة الترفيهية الأكبر في العالم، أبوابها أمام الزوار في 21 أكتوبر، حيث تطلّ بارتفاع 250 متراً على أفق دبي ومعالمها الساحرة بما فيها برج العرب وجميرا بيتش ريزيدنس.

كما يتضمن المهرجان عروضاً ترفيهية حية ومتنوعة يحييها فنانون وموسيقيون موهوبون في مختلف أرجاء الجزيرة التي تقدم بالإضافة إلى ما سبق مجموعة واسعة من أبرز العلامات التجارية والمطاعم العصرية والتجارب الترفيهية الفريدة التي تجعل من بلوواترز الوجهة الأمثل في الهواء الطلق. ويتضمن المهرجان مجموعة من النشاطات المرحة بمناسبة «هالوين»، من ضمنها البرامج التفاعلية والترفيهية المستوحاة من المناسبة، والتي تتّسم بالغرابة خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر.

بينما ستشهد الوجهة خلال مهرجان الأضواء «ديوالي» من 4 حتى 6 نوفمبر المزيد من العروض والفعاليات والأنشطة. فضلاً على ذلك، يقدم «مهرجان بلوواترز 2021» تجارب الطعام المتنوعة، حيث سيستمتع الزوار بتذوق الأطباق الشهية والنكهات اللذيذة من إيطاليا والمكسيك وفرنسا وغيرها. أما عشاق السينما فسيكونون على موعد أسبوعي مع تجربة الأفلام في الهواء الطلق خلال ليالي الأفلام الأسبوعية التي تقام على المسرح الرئيس في «البوردووك».

كما تشارك بلوواترز تحدي دبي للياقة البدنية 2021 من خلال UFC Gym الذي سيساعد المشاركين في التحدي على ممارسة التمارين الرياضية من خلال دروس اللياقة البدنية الأسبوعية، بما في ذلك رياضة فنون القتال المتنوعة.

ويمكن زيارة القسم الداخلي للوجهة المسمى «ذا وارف» والاستمتاع بتجارب تسوق وترفيه مبتكرة يقدمها مجموعة واسعة من العلامات التجارية التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. وستقام العروض الحية أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة 4 عصراً حتى 9 مساءً. ويمكن للزوار مشاركة أمسياتهم وتجاربهم من خلال الوسم #CreateWonders، كما يمكن الاطلاع على جدول الفعاليات عبر @BluewatersDubai.

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