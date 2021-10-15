«هوتيل بيدز» توقّع اتفاقية لترويج جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «هوتيل بيدز» الرائدة عالمياً في الإقامات الفندقية، أمس، توقيع شراكة مع «اكسبيرينس هب» التابعة لشركة «ميرال»، لترويج الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي في الأسواق الواعدة إقليمياً وعالمياً.

وتهدف الشراكة الجديدة إلى الترويج لجزيرة ياس في أبوظبي بين مستثمري قطاع السياحة والسفر من دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وروسيا ورابطة الدول المستقلة، والتابعين لمحفظة «هوتيل بيدز»، فضلاً عن ترسيخ مكانة الجزيرة ضمن قائمة الوجهات المفضلة لدى المسافرين من المنطقة في أعقاب التحديثات الأخيرة على إجراءات السفر إلى أبوظبي للمسافرين المطعمين.

أسعار خاصة

وستتيح الشراكة لعملاء «هوتيل بيدز» فرصة الاستفادة من أسعار خاصة عند الإقامة في جزيرة ياس، وزيارة مدنها الترفيهية الحائزة جوائز عديدة، كما سيتمكن وكلاء السفر من توفير ما يقارب 30% من أسعار حجوزات الغرف في مجموعة من فنادق الجزيرة والإمارة على حد سواء، مع إتاحة دخول المدن الترفيهية أيضاً.

ويمكن لوكلاء السفر الاستفادة من العرض عند حجز غرفة مع ميزة دخول المدن الترفيهية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر العروض الترويجية على جميع قنوات التوزيع الرئيسية من «هوتيل بيدز، بما فيها بيدز أون لاين، التي تستهدف وكالات السفر، و»هوتيل بيدز«للتوزيع بالجملة.

وتزخر جزيرة ياس بالتجارب الاستثنائية بالمعالم الترفيهية والسياحية، بما في ذلك المدن الترفيهية الحائزة جوائز عالمية، وألعاب حطمت الأرقام القياسية في عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و«كلايم أبوظبي» وجهة المغامرات التي حطمت الأرقام القياسية، بالإضافة إلى حلبة مرسى ياس، وملعب «ياس لينكس» الحائز جوائز، فضلاً عن ياس مول، مركز التسوق الأكبر في أبوظبي، والذي يضم أكثر من 400 علامة تجارية عالمية و24 شاشة سينما، إلى جانب ذا فاونتنز، منطقة تناول الطعام الراقية مع إطلالة خلابة على النوافير. كما تتيح الوجهة أكثر من 165 تجربة تناول طعام، والتي يمكن الاستمتاع بها في مختلف أنحاء الجزيرة، وثمانية فنادق، بما في ذلك دبليو أبوظبي- جزيرة ياس وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس.

وجهة مفضلة

وقال جاريث ماثيوز، مدير شؤون التسويق الدولي والاتصالات في»هوتيل بيدز": «يسرنا التعاون مع اكسبيرينس هب، ونتطلع للعمل سوياً على الترويج لجزيرة ياس في أبوظبي، حيث ندرك أهمية الترويج لهذه الوجهة التي تتميز بجميع المزايا، التي يبحث عنها المسافرون من أنحاء العالم أثناء بحثهم عن وجهة العطلات المفضلة، بما في ذلك مجموعتها الواسعة من الفنادق من فئة الثلاث نجوم والخمس نجوم، وإمكانية الوصول إلى شاطئ الجزيرة المميز، إضافة إلى العديد من وسائل التسلية والترفيه؛ فضلاً عن قربها من المدينة، ما يتيح للسياح فرصة التعرف على ثقافة أبوظبي الأصيلة».

وقال ليام فندلي، المدير العام لشركة «اكسبيرينس هب»: «يسعدنا التعاون مع واحدة من أكبر الشركات المزودة لخدمات السفر في العالم للترويج لجزيرة ياس، حيث تؤكد هذه الشراكة رغبة العملاء باستئناف السفر مع تخفيف إجراءات السفر إلى أبوظبي للمسافرين المطعمين، ونتطلع إلى العمل عن قرب مع «هوتيل بيدز» وعملائها لتقديم عروض مبتكرة، من شأنها المساهمة في إنعاش قطاع السفر في المنطقة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز