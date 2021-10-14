ماليزيا تشارك في معرض الخليج للسفر 2021

المصدر: دبي- البيان

شاركت هيئة السياحة الماليزية للمرة الثالثة على التوالي، في النسخة الثالثة من معرض الخليج للسفر، الذي اختتمت فعالياته اليوم.

وشاركت ماليزيا كشريك بلاتيني، بجناح افتراضي خاص بها، ضم 13 كشكاً، لكل من هيئة السياحة الماليزية في دبي، وهيئة السياحة الماليزية في جدة، والهيئة العامة للتنمية في لانكاوي، ومجلس السفر الماليزي للرعاية الصحية، بالإضافة إلى ثلاث شركات إدارة الوجهات ومنظمي الرحلات، وشريك واحد للمنتجات، وخمسة فنادق ومنتجعات في جزيرة لانكاوي.

وقال مانوهران بيرياسامي، المدير الأول لقسم الترويج الدولي لدى هيئة السياحة الماليزية في آسيا وأفريقيا: معرض الخليج للسفر لعام 2021، منصة عالمية لتبادل الخبرات، أتاحت للمشاركين في مجال السياحة المشاركة لتطوير وتوفير برنامج لسلامة المسافرين المحليين والدوليين، استعداداً لإعادة افتتاح الحدود، وبشكل خاص، لمنطقة الشرق الأوسط، نظراً لأهمية هذه السوق.

وأضاف، استطاعت ماليزيا تطعيم أكثر من 90 في المائة من سكانها البالغين ضد فيروس كوفيد-19، ولهذا السبب سيتم اعادة فتح السياحة الداخلية بالكامل اعتبارًا من يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021. وبالتالي، تستعد هيئة السياحة الماليزية للترحيب واستقبال الاعداد المتزايدة للسائحين والاستمرار بالترويج لحملة #WeMissYou وإعادة فتح الحدود الدولية لتسعى لتحقيق تطعيم شامل في البلاد.

وقال نصار الدين بن عبد المطلب، الرئيس التنفيذي في الهيئة العامة للتنمية في لانكاوي: أعلنت الحكومة في 16 سبتمبر 2021 عن إعادة فتح جزيرة لانكاوي كمشروع تجريبي لفقاعة السفر المحلية في ماليزيا، والتي تهدف إلى إحياء قطاع السياحة في البلاد. لتصبح جزيرة لانكاوي أول وجهة مفضلة لقضاء العطلات في ماليزيا واستقبال السياح المحليين الذين تم تطعيمهم بالكامل. كما يخضع الزوار لإجراءات التشغيل القياسية للامتثال المطلوب لاختبارات فحص فيروس كوفيد-19 قبل دخول الجزيرة».

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