العربية للعطلات تطلق باقات سفر مميزة بأسعار خاصة

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إطلاق مجموعة متميزة من باقات عروض السفر بأسعار ثابتة إلى مختلف المناطق على امتداد شبكة خطوطها، وتتضمن الباقة تذاكر الذهاب والإياب وإقامة فندقية لمدة ثلاث ليال شاملة وجبة الفطور.

يحظى عملاء «العربية للطيران» بفرصة التمتع بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة المرتقبة في دولة الإمارات، والسفر إلى وجهات عدة منها باكو وإسطنبول وتبليسي وبيشكيك ويريفان وكييف وألماتي وموسكو وطشقند وصلالة وطرابزون ونيروبي بأسعار تبدأ من 1,149 درهماً.

وللاستفادة من هذه العروض المميزة، يمكن للعملاء حجز تذاكرهم عبر زيارة موقع «العربية للطيران» الإلكتروني أو الاتصال بمركز خدمة العملاء أو من خلال وكلاء السفر بموعد أقصاه 15 أكتوبر الجاري، ويمكنهم السفر قبل 31 ديسمبر 2021. وضماناً لتوفير أعلى معايير السلامة في كل مراحل الرحلة عبر تطبيق جميع بروتوكولات الصحة والسلامة المعمول بها، توفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد 19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها، وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً في الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز