طيران الإمارات تستعد لذروة أخرى في أعداد الركاب نهاية الأسبوع

المصدر: البيان

تتأهب طيران الإمارات للتعامل مع أكثر من 190 ألف مسافر نهاية الأسبوع الجاري قبيل عطلة منتصف الفصل الدراسي على رحلاتها عبر المبنى 3 في مطار دبي الدولي. كما أن يوم الجمعة 15 أكتوبر سوف يشهد ذروة الحركة، خصوصاً خلال فترة الصباح، على الرغم من أن حركة المسافرين تبدأ بالارتفاع اعتباراً من اليوم وحتى 28 أكتوبر الجاري.

وتشير التقديرات وفقاً لسجلات الحجوزات، إلى أن أكثر من 430 ألف راكب سوف يصلون دبي على رحلات طيران الإمارات خلال هذه الفترة، لقضاء عطلاتهم وزيارة إكسبو 2020 دبي.

وتذكّر طيران الإمارات عملاءها بضرورة التحقق من متطلبات السفر إلى وجهاتهم والتأكد من أن جميع المستندات المطلوبة جاهزة لديهم لتقديمها خلال إنهاء إجراءات السفر، والوصول والتواجد في المطار قبل أربع ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة. وينصح المسافرون باحتساب وقت إضافي لتجنب أي تأخير متوقع بسبب كثافة حركة المرور على الطرق المؤدية إلى المبنى 3 في مطار دبي الدولي.

وينبغي على المسافرين إنهاء إجراءات السفر في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة. ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم عبر الإنترنت خلال المدة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة. كما يتوجب عليهم زيارة كاونترات إنهاء إجراءات السفر في المطار للحصول بطاقة الصعود إلى الطائرة والتحقق من المستندات المطلوبة في كل وجهة.

وتوفر طيران الإمارات لعملائها خيارات سهلة باستخدام أكشاك الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب لتقليل أوقات الانتظار عند الكاونترات والاستفادة من تجربة مطار أكثر سهولة. وقد أضافت الناقلة مؤخراً ستة أكشاك خدمة ذاتية لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب في منطقة درجتي الأعمال والأولى، بالإضافة إلى 24 كشكاً لركاب الدرجة السياحية. وتتوفر الخدمة للمسافرين إلى جميع الوجهات باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين والهند وهونج كونج بسبب المتطلبات الإضافية لهذه الدول.

ويمكن لركاب طيران الإمارات أيضاً استخدام المسار البيومتري الذي يوفر لهم تنقلاً سلساً من دون تلامس في المبنى 3 مطار دبي الدولي. ويحد المسار السريع من عمليات التحقق من المستندات ويختصر زمن الانتظار في الطوابير. ويتوفر للعملاء خيار استكمال إجراءات الهجرة باستخدام أحدث التقنيات البيومترية القائمة على التعرف على الوجه عبر بوابات الصعود إلى الطائرة والنفق الذكي.

وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح المسافرون بالتواجد عند بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد. ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.

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