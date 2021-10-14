افتتاح منتجع شاطئ سنتارا ميراج دبي

المصدر: دبي- البيان

افتتح معالي محمد الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، منتجع شاطئ «سنتارا ميراج دبي»، بحضور ثرياوث تشيراتيفات، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سنتارا» للفنادق والمنتجعات، وسوبارات تشيراتيفات، نائب الرئيس التنفيذي لـ«سنترال غروب».والمنتجع، وهو مشروع مشترك بين مجموعة فنادق ومنتجعات «سنتارا» للفنادق في تايلاند و«نخيل»، يجلب مفهوماً جديداً في الضيافة إلى دبي، تماشياً مع استراتيجية السياحة في الإمارة. وهو يقع في موقع رئيسي على الواجهة البحرية بجزر ديرة، ويطل على الخليج العربي، ويقع على بعد 30 دقيقة فقط من مطار دبي، وعلى بعد دقائق من سوق المرفأ البحري.

ويضم المنتجع 607 غرف وأجنحة وأماكن مائية جذابة، بما في ذلك النهر الدائري، ومناطق لعب مائية للأطفال، ومنزلقات مائية ونقاط قفز، ونوادي أطفال متعددة، ومنتجعاً صحياً ملوناً للأطفال، وناديا لجميع أفراد الأسرة. كما يقدم تجارب رائعة لتناول الطعام في 7 مطاعم مختلفة. والمنتجع يعتبر أول فندق ومنتجع لمجموعة سنتارا في الإمارات والثالث لمنتجعات ميراج عالمياً بعد ميراج باتايا في تايلند وميراج ميو ني في فيتنام .

أنشطة ومرافق

يوفر المنتجع باقة من الأنشطة الترفيهية الجديدة في دبي، ويحتضن المنتجع أيضاً مركز سبا مخصصاً للصغار من عشاق الاستجمام والرفاهية ومنصات عائلية لتسجيل الدخول في لاونج ميراج فاميلي و3 أندية للصغار، وتتنوع المرافق الأخرى بين مركز للياقة البدنية ومرافق للرياضات المائية وملعب خارجي وغرف للصلاة، وتقدم الوجهة المتكاملة 3 قاعات اجتماعات مجهزة بشكل كامل ومساحة على الواجهة الشاطئية وتراسات خارجية، تطل على برج خليفة وأفق المدينة أو البحر.

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