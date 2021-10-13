تصنيف 5 نجوم لثمانٍ من خدمات «سياحة عجمان» الرقمية

المصدر: عجمان - البيان

حصلت دائرة التنمية السياحية في عجمان على تصنيف 5 نجوم لثمانٍ من خدماتها الرقمية المقدّمة ضمن المرحلة الثالثة من مشروع نظام النجوم للخدمات الرقمية الذي أطلقته دائرة عجمان الرقمية لتقييم واعتماد جودة الخدمات الرقمية الحكومية وفقاً لمعايير موحّدة.

وأكدّت الدائرة في عجمان أنه بهذا التصنيف الجديد تكون 50% من خدمات الدائرة الرقمية حاصلة على تصنيف 5 نجوم، وهو ما يؤكّد توجّه الدائرة لإطلاق أحدث المشاريع والمبادرات والتطبيقات الرقمية المبتكرة، التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة المجتمع ودعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع الضيافة والسياحة في إمارة عجمان.

وأكد صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن هذا الإنجاز الجديد يأتي في ظل الدعم اللامحدود من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، للارتقاء بالخدمات الرقمية بما يُسهم في تعزيز كفاءتها، وضمان إسعاد المتعاملين.

كما أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به دائرةُ عجمان الرقمية، والدعم الذي تقدمه لكافة الجهات الحكومية المحلية في الإمارة، والذي من شأنه دعم توجهات حكومة عجمان نحو تحقيق رؤيته 2021.

وقال محمد البلوشي، مستشار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دائرة التنمية السياحية في عجمان: حصول الدائرة على تقييم 5 نجوم لخدماتها الرقمية التي تُقدم للمتعاملين يعتبرُ إنجازاً يكلل جهود ومساعي الدائرة نحو تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، حيث وضعت الدائرة نُصب عينيها أهمية التركيز على المتعامل وتوفير خدمات حكومية ذات جودة وبمواصفاتٍ عالمية.

وشملت قائمة الخدمات التي حازت على هذا التصنيف: طلب المشاركة في الفعاليات المحلية، وطلب المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية، وطلب إلغاء المشاركة في الفعاليات المحلية، وطلب إلغاء المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية، وطلب دفع المخالفات، وطلب التظّلم على المخالفات، وطلب حجز مساحة في متحف عجمان، وأخيراً طلب إلغاء حجز مساحة في متحف عجمان.

وشدد على أن الدائرة تدعم الابتكار وتبنّي حلول رقمية ومبادرات فعالة تعزّز البيئة السياحية والاستثمارية في عجمان من خلال تعاون وتضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية في الإمارة، وبما يعزز مكانتها كواحدة من أهم رواد التحول الرقمي الحكومي، خاصة مع ما يشهده العالم من تغيّرات سريعة في مجالات التكنولوجيا والحلول الرقمية.

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