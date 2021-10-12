«الاتحاد للطيران» تتوقع نشاطاً بحركة السفر خلال عطلة نصف الفصل الدراسي

المصدر: أبوظبي – البيان

تستعد الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي الدولي لاستقبال عدد كبير من المسافرين خلال عطلة نصف الفصل الدراسي. وقدمت الاتحاد للطيران مجموعة من إرشادات السفر التي تضفي مزيداً من السلاسة والراحة على رحلات ضيوفها، تشمل التأكد من متطلبات واشتراطات الوجهة المراد السفر إليها، حيث أوصت الناقلة بالاطلاع على أحدث المستجدات قبل بدء المسافرين رحلتهم وذلك بسبب الاستمرار في تغيير متطلبات السفر.

ودعت الاتحاد للطيران المسافرين إلى زيارة «إدارة حجزي» على موقعها وإرسال وثائق السفر ذات الصلة بـ «كوفيد - 19» حيث سيتم إرسال الموافقة للمسافر عبر البريد الإلكتروني، بما يمنح المسافرين مزيداً من الراحة والتأكد من تلبية كافة المستندات المطلوبة والسماح باستخدام المسار السريع عبر مكاتب «معتمد للسفر» عند إتمام إجراءات السفر.

وطلبت الناقلة أيضا إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت والوصول مبكراً إلى المطار، مشيرة إلى انه خلال فترة الذروة، يتم فتح مكاتب إتمام إجراءات السفر للدرجة السياحية قبل أربع ساعات من موعد مغادرة الرحلة وتغلق قبل ساعة من ذلك (باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية).

تغلق مكاتب إتمام إجراءات السفر للدرجة الأولى ودرجة الأعمال قبل 45 دقيقة من موعد المغادرة. أما بالنسبة لرحلات الولايات المتحدة الأمريكية، فيتم إغلاق مكاتب إتمام إجراءات السفر قبل ساعتين من الرحلة، كما يتم إغلاق الصعود إلى الطائرة إلى جميع رحلات الاتحاد للطيران قبل 20 دقيقة من موعد المغادرة. علمًا بأنه يمكن للضيوف الاستمتاع بخدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل.

وأوضحت الاتحاد للطيران انه عند السفر إلى الولايات المتحدة، يمكن للضيوف الاستفادة من خدمات مركز الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بما يعني إتمام كافة إجراءات الجمارك في أبوظبي قبل المغادرة. ويجب على الضيوف إتمام إجراءات السفر قبل ساعتين والتواجد في مركز الجمارك وحماية الحدود قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد المغادرة.

ودعت الناقلة المسافرين إلى ضرورة التأكد من المبنى المخصص للمغادرة، مشيرة إلى انه في ضوء الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين، ستقوم الاتحاد للطيران بنقل مكاتب إتمام إجراءات السفر لعدد من الرحلات بالنسبة لضيوف الدرجة السياحية إلى مبنى الركاب رقم 1 في 15 أكتوبر على النحو التالي: رحلة رقم EY653 المتجهة إلى القاهرة رحلة رقم إلى EY2317 المتجهة إلى الرياض

وأضافت الناقلة: قبل التوجه إلى المطار، يُرجى العلم أن وزن حقيبة اليد هي 7 كجم بالنسبة للدرجة السياحية و12 كجم بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة الأعمال، علماً بأنه لا يجوز أن تتجاوز الحقيبة 50 سم طولاً، 25 سم عمقاً، و40 سم عرضاً. وبصورة بديلة، يجب شراء وزن إضافي بأسعار خاصة قبل الإقلاع وذلك عبر موقع الاتحاد أو عن طريق التطبيق الإلكتروني. وتتوافر صالة المطار للضيوف الراغبين في الاستمتاع بخدمات الضيافة في صالة المطار. كما يمكن أيضاً لضيوف الدرجة السياحية دفع رسوم لدخول صالة المطار، علماً بأن الدخول مجاني لضيوف الدرجات الممتازة.

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