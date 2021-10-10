دبي تستضيف مؤتمر تنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق ديسمبر المُقبل

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI)، عن استعداداتها لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمرها السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق 2021 في الشرق الأوسط، والمُقرر انعقاده من 6 إلى 7 ديسمبر المُقبل في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، وكما أكدت عن فتحها المجال للتسجيل المُبكر للمُشاركة في هذا المؤتمر السنوي وفق عروض وخصومات حصرية خاصة.

وفي ظل تركيزها القوي على التعليم ودورهِ في المجتمع، لعبت الجمعية دوراً رائداً في تحديد توجهات قطاع الضيافة والتواصل بينه من خلال الربط بين أعضائها وشركائهم في قطاع الضيافة، إضافةً إلى كونها الداعم الأساسي لخبراء المبيعات والتسويق وإدارة الإيرادات في جميع مجالات صناعة الضيافة.



منصة للنمو

وفي هذا الصدد، قال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «لقد استمر قطاع السياحة بالنمو في دبي منذ العام الماضي، نتيجةً لعلاقتنا التعاونية المُهمة في صناعة قطاع الضيافة والسياحة، والتي عملت باستمرار على ضمان توفير الشعور بالثقة والأمان للزوار خلال زياراتهم للإمارة. وفيما أصبحنا نرتكز على هذا الزخم للارتقاء بأدائنا السياحي الذي نسعى إليه في قطاع الضيافة، سيقدم لنا المؤتمر السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق (ROC 2021) بنسختهِ الرابعة، مُنتدىً حيوياً رائداً وفرصة مميزة لخبراء قطاع الضيافة والفنادق لتبادل خبراتهم ومعرفتهم فيه، وهو ما سيعود بالفائدة الكبرى ليس على الإمارة فحسب، وإنما على منطقة الشرق الأوسط بأكملها. نحن نتطلع إلى الترحيب بخبراء قطاع الضيافة وشركائهم من كافة أنحاء العالم، العاملين على توفير منصة للنمو والانتعاش المستمر لقطاع الضيافة في إمارة دبي وخارجها».

من جانبهِ قال روبرت جيلبرت، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI): «إن المؤتمر السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق (ROC 2021) بنسختهِ الرابعة، يمُثل امتداداً للدور الريادي الذي تلعبهُ الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI) في مجال صناعة الضيافة والفنادق في جميع أنحاء العالم، وهو الحدث البارز والأهم الذي تجتمع فيه القادة المؤثرون وخبراء قطاع الضيافة من أجل التعليم والتعاون والابتكار».

وأضافت منى فرج، المدير الإداري للجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI): «يسرُنا أن منطقة الشرق الأوسط قد سمحت بتمديد أعمال المؤتمر السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق (ROC 2021) ليشمل يوماً إضافياً من مناقشات الطاولة المستديرة لكبار قادة قطاع الضيافة والسياحة، إضافة إلى جلسة افتراضية لمناقشة الرؤى المستقبلية لكبار خبراء الضيافة والسياحة وشركاء قطاع الضيافة في المنطقة. إن هذا النوع من المؤتمرات هو الحدث الأهم الذي يدفع الجمعية لتتصدر مجال صناعة الضيافة والسياحة في العالم».



إعادة البناء

سينعقد المؤتمر السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق (ROC 2021)، تحت شعار «التجديد، إعادة البناء، التعافي» في ظل الأحداث والتحديات غير المسبوقة التي أحدثتها جائحة كورونا (كوفيد 19). وللمرة الثانية، سيتم عقد هذا الحدث بشكل هجين، ليوفر تحسيناً على أداء الإيرادات وفرصةً مناسبة لخبراء قطاع الضيافة وشركائهم للتواصل فيما بينهم لتبادل الخبرات ومناقشة الانتعاش الذي يشهدهُ قطاع الضيافة والفنادق في الوقت الحالي سواء كان ذلك افتراضياً عن بعد أو عبر الحضور الشخصي. سيتضمن جدول أعمال المؤتمر السنوي المليء بالفعاليات والأنشطة المميزة والذي سيستمر على مدار يومين ويتضمن مناقشات الطاولة المستديرة لكبار قادة قطاع الضيافة، إضافةً إلى ثلاث قاعات جانبية وقاعة رئيسية، وسيتيح المؤتمر المجال أمام المشاركين العديد من الفرص للتواصل مع كبار القادة والمهنيين في قطاعي السياحة والفنادق في المنطقة. وسيتم قريباً الإعلان عن البرنامج الكامل لفعاليات هذا المؤتمر.



دعم

هذا ويحظى المؤتمر بالدعم الرئيسي من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (DTCM)، وفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، والشركاء التكنولوجيين سيفينت (Cvent) وإنفور (Infor)، والرعاة البلاتينين وكالة «أول ديتيلز» للعلاقات العامة والاتصالات (Alldetails)، وشركة فورنوفا (Fornova) لحلول الأعمال الذكية، والرعاة الذهبيين شركة سيندين (Cendyn) المزود الرائد لبرنامج كلاود وخدمات التسويق الرقمي في مجال صناعة الضيافة، وشركة دويتو (Duetto) المزودة لتطبيق حلول مشاكل صناعة الضيافة، ومجموعة سييرا القابضة (Seera) الاسم الجديد لمجموعة الطيار للسفر، أكبر مجموعة سياحة وسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لذا لا يسعنا إلا أن نبدي امتناننا الحقيقي وتقديرنا لجميع الرُعاة الـ25 لهذا المؤتمر السنوي الرائد والذين ساهموا في دعمنا للمُضي قدماً في إقامة هذا الحدث الأهم على مستوى قطاع الضيافة والسياحة في المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI)، تُقدم عروضاً خاصة وخصومات مميزة لجميع المتخصصين الراغبين بالتسجيل المبكر للمشاركة في أعمال المؤتمر السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق (ROC 2021)، وذلك ابتداءً من الآن وحتى الخامس عشر من شهر نوفمبر المُقبل. حيث سيحصل الراغبون بالتسجيل المبكر على خصم يصل إلى 22% على السعر الإجمالي لجميع فئات تذاكر المشاركة في المؤتمر. علاوة على ذلك، وبهدف تشجيع المتخصصين الفندقيين على الانضمام إلى الجمعية، سيحصل غير الأعضاء الذين يسجلون في المؤتمر أيضاً على عضوية مجانية وحصرية لمدة 12 شهراً في HSMAI ME.

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