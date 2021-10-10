أثرياء العالم يتدفقون بقوة إلى دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت صحيفة «كورييه انترناسيونال» الفرنسية تدفقات قوية للأجانب، خصوصاً من أصحاب الثروات الفائقة، إلى دبي، خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، فقد شهدت دبي خلال الفترة الأخيرة تدفقاً بأعداد كبيرة من جانب أثرياء العالم إلى دبي بُغية الإقامة فيها بشكل دائم مع عائلاتهم، وذلك للاستفادة من مُميزات مُغرية عدة تتيحها دبي في الوقت الحاضر، ومنها خيارات الإقامة لفترات زمنية طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات لبعض فئات الوافدين، وفرة العقارات الفاخرة التي تلبي للأثرياء احتياجاتهم من وسائل الرفاهية ذات الفخامة البالغة، ونجاح دبي في التعامل مع جائحة «كوفيد 19» واحتوائها، وذلك من خلال برنامج تطعيم سكانها باللقاحات المُضادة للجائحة. وذكرت «كورييه انترناسيونال» أن توافد أثرياء العالم على دبي في الوقت الراهن قد انعكس بالإيجاب على سوق العقارات في الإمارة، خصوصاً العقارات الفاخرة، والتي تمر حالياً بمرحلة انتعاش لافت.

وأضافت إن شركات الوساطة في بيع العقارات الفاخرة بدبي تشهد حالياً ارتفاعاً في مستويات الطلب، على نحو يندُر تكراره.

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