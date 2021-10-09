25 % خصماً على تذاكر مدن ياس الترفيهية وكلايم أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مدن ياس الترفيهية وكلايم أبوظبي عن إطلاق عرض 4 بسعر 3 تذاكر(25 %) الذي يستمر لغاية 30 أكتوبر، ويتيح للضيوف من العائلات والأصدقاء المزيد من الفرص للاستمتاع بالعديد من الألعاب والمغامرات الترفيهية الاستثنائية.

وسيتمكن عشاق الحماس والتشويق من قضاء أوقات ترفيهية عائلية مليئة بالمغامرات في عالم فيراري أبوظبي، إذ يتيح عرض 4 بسعر 3 تذاكر للضيوف الفرصة للاستمتاع بباقة متنوعة من الألعاب والمرافق الترفيهية المميزة مقابل 885 درهماً.

ومع اعتدال درجات الحرارة، يُعتبر هذا الوقت هو الأمثل لزيارة ياس ووتروورلد أبوظبي، والاستفادة من عرض 4 بسعر 3 تذاكر للاستمتاع بأروع المغامرات المائية من خلال 45 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً مقابل 810 دراهم.

كما تستقبل عالم وارنر براذرز أبوظبي ضيوفها من جميع أفراد العائلة بأروع التجارب الغامرة في أجواء تفاعلية واقعية، وقضاء أوقات لا تنسى مع عرض 4 بسعر 3 تذاكر مقابل 885 درهماً. وتوفر عالم وارنر براذرز أبوظبي للضيوف تجارب ترفيهية استثنائية في 6 مناطق ترفيهية تتميز بأجمل شخصيات دي سي سوبر هيروز مثل باتمان، وسوبرمان، ووندر ومان، إلى جانب أبرز شخصيات الأنيميشن المحبوبة مثل باغز باني، وتوم آند جيري، وذا فلينستونز.

ويستقبل كلايم أبوظبي ضيوفه من الأصدقاء والعائلات بعرض 4 بسعر 3 تذاكر لقضاء أقوى تجارب القفز الحر والتسلق الداخلي، إذ يتيح هذا العرض للضيوف المشاركة في تجربتي طيران حر داخلي مقابل 795 درهماً، أو اختبار مهاراتهم وقدراتهم في الوصول إلى ارتفاعات جديدة عبر تسلق ثلاثة جدران على مدار 60 دقيقة مقابل 405 دراهم.

وتواصل مدن ومرافق ياس الترفيهية، التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة عملياتها التشغيلية، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع. ويتعيّن على جميع الضيوف تأكيد حصولهم على اللقاح باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي». كما تشمل الإجراءات المتخذة الخضوع إلى فحصٍ إلزاميّ لمسح الوجه، وتحديد السعة الاستيعابية، والالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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