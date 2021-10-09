«إيرباص» تسلّم 40 طائرة خلال سبتمبر

المصدر: (تولوز (فرنسا) - د ب أ)

قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص سلّمت خلال سبتمبر الماضي 40 طائرة، لتبدأ في الربع الأخير من العام سباقاً للوصول إلى رقم التسليمات المستهدف بنهاية العام وهو 600 طائرة.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن شركة الطائرات الأوروبية ستنشر بيانات تسليمات الشهر الماضي رسمياً يوم الاثنين المقبل، حيث ستكون الأرقام متماشية مع أرقام أغسطس الماضي.

وبحسب بيانات المصادر فإن إجمالي تسليمات إيرباص خلال الربع الثالث من العام الحالي تبلغ حوالي 127 طائرة، ليتبقى لها 176 طائرة تحتاج إلى تسليمها خلال الربع الأخير من العام للوصول إلى الأرقام المستهدفة.

وكانت إيرباص قد ركزت خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد على تسليم الطائرات للعملاء وإقناع شركات الطيران رغم تدهور سوق الطيران في العالم، باستمرار استلام الطائرات للمحافظة على تدفق السيولة النقدية إلى إيرباص.

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