مسؤول حكومي لـ«البيان»: سانت كيتس ونيفيس تستهدف استقطاب السياح من الإمارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال ليس خان، الرئيس التنفيذي لوحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في دولة سانت كيتس ونيفيس، إن عدد السياح الدوليين القادمين إلى الدولة تضاعف من 621 ألف سائح في عام 2010 إلى 1.2 مليون سائح دولي في 2019.

وأضاف خان لـ«البيان»، أن دولة سانت كيتس ونيفيس تأمل عودة التعافي للقطاع السياحي بعد الجائحة، حيث يستهدف استقطاب السياح الخليجيين عموماً ومن الإمارات على وجه الخصوص.

وتابع: «قبل الجائحة، كان يُتوقع أن يستقبل قطاع الرحلات البحرية وحده نحو مليون سائح. ونأمل مع عودة التعافي لقطاعنا السياحي أن نستمر في رؤية أعداد متزايدة من السياح الدوليين، بما في ذلك الخليج والإمارات».



خبرة سياحية

وأكد أن سانت كيتس ونيفيس تشتهر عالمياً بكرم الضيافة وخبرتها السياحية ومشاهدها الجميلة ومواقع الزوار العالمية التي ترحب دائماً بالسياح من الإمارات، موضحاً أن البلدين عززا علاقاتهما الثنائية مؤخراً بعد تعيين السفير جاستن كريم هاولي في سبتمبر كأول سفير للاتحاد في الإمارات، ما يعكس زيادة الالتزام بالتعاون بين البلدين.

وأوضح أنه يمكن للزوار من الإمارات أن يستمتعوا بتاريخ حافل وثقافة ديناميكية، فضلاً عن الشواطئ البكر في منطقة البحر الكاريبي، موضحاً أن العديد من السياح يصلون إلى الاتحاد في سفن الرحلات البحرية، وكان برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار في البلاد محورياً في تعزيز البنية التحتية للترحيب بزوار الدولة المؤلفة من جزيرتين.



اهتمام متزايد

وذكر الرئيس التنفيذي لوحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في دولة سانت كيتس ونيفيس، جائحة «كوفيد 19» اهتماماً متزايداً للحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس عبر الاستثمار في أرجاء العالم، بما فيها الشرق الأوسط، موضحاً أن برنامج الحصول على جنسية سانت كيتس ونيفيس عبر الاستثمار يتيح الدخول إلى 157 دولة حول العالم بدون تأشيرة، منها مراكز كبرى للأعمال مثل تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفي آسيا.



إكسبو دبي

وحول مشاركة سانت كيتس ونيفيس في معرض إكسبو 2020 دبي، قال ليس خان، نشارك في المعرض ونعلن خلاله عن برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار إلى جانب كبار الممثلين من حكومة الدولة لاستعراض الطريقة التي يتم من خلالها استغلال استثمارات المتقدمين في مجالات رئيسية في التنمية الاقتصادية بما يعود بالفائدة على عدد من القطاعات.

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