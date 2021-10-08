تجارب مميزة في «ريتز كارلتون رأس الخيمة- صحراء الوادي»

المصدر: رأس الخيمة- البيان

كشف منتجع ريتز كارلتون رأس الخيمة- صحراء الوادي عن عروض خاصة، تتيح للضيوف قضاء أوقات رائعة بإلهام من الطابع البدوي، وتجارب الصحراء مع فرصة لاختبار نشاطات متنوعة والإقامة في إحدى الفلل الفاخرة، والبالغ عددها 100 فيلا مزودة بمسبح خاص.

وينفرد المنتجع بموقع خلاب وسط محمية الوادي الطبيعية المعزولة، وينسجم طرازه المعماري المستوحى من النمط البدوي التقليدي بلمسة عصرية مع المناظر الطبيعية الصحراوية المحيطة به، وتقدم الوجهة الأنيقة مجموعة واسعة من العروض المتميزة، بدءاً بتجارب الطعام الراقية وعلاجات السبا المترفة، ووصولاً إلى باقة من الأنشطة المذهلة في الهواء الطلق، والاستمتاع بالحياة البرية، ما يجعل المنتجع الوجهة الأمثل للعائلة والأصدقاء.

وتتضمن التجارب المتنوعة: رماية السهام، جلسات تدريب على الرماية للكبار والصغار (المدة: 45 دقيقة)، مشاهدة الطيور في تجربة غامرة بقلب الطبيعة تناسب مختلف الأعمار، عبر جولة على الدراجات أو في السيارات، برفقة مرشد (المدة: 90 دقيقة)، تجارب استكشاف الصحراء مع مرشد (المدة: 120 دقيقة)، قيادة الدراجات الإلكترونية ذات الإطارات العريضة (المدة: 60 دقيقة)، ركوب الجمال تحت ضوء القمر المكتمل في قلب محمية الوادي الطبيعية (المدة: 30 دقيقة فقط عند اكتمال القمر)، جولة على الدراجات في الصحراء مع مرشد (المدة: 60 دقيقة)، وتتضمن قائمة التجارب الممتعة كذلك ركوب الخيل (المدة: 30 دقيقة)، عرضاً تفاعلياً للصقور وطيور البوم (المدة: 45 دقيقة خلال وقت الغروب)، حفلات شواء بإلهام من أجواء جبل جيس، نزهة ليلية على الأقدام (المدة: 45 دقيقة)، سبا ذا رينفوريست (المدة: 60 دقيقة)، جلسات تأمّل النجوم (المدة: 45 دقيقة)، زراعة الأشجار في غابة التراث حيث تمت بزراعة 600 شجرة غاف، ومن المستهدف زراعة 200 شجرة أخرى بحلول 2023، جولة في سيارة كلاسيكية سيارة لاند روفر طراز 1952 لمشاهدة غروب الشمس (المدة: 60 دقيقة)، وتجربة إطعام الحيوانات البرية في محمية وادي الصحراء الطبيعية، التي تضم المها العربية والغزلان (المدة: 30 دقيقة).

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