حجز باقات العطلات بجزيرة ياس عبر إكسبيديا وهوتل دوت كوم

المصدر: أبوظبي -البيان

أعلنت جزيرة ياس إتاحة الفرصة لزوارها والراغبين بقضاء إجازة مميزة، لحجز باقات العطلات التي توفرها الوجهة عبر موقعي السفر العالميين إكسبيديا دوت كوم، وهوتل دوت كوم، وذلك بفضل الشراكة الجديدة التي تم توقيعها بين «إكسبيرينس هب» التابعة لشركة «ميرال» - والمسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس ومجموعة إكسبيديا العالمية.

ويأتي هذا التعاون في الوقت الذي بدأت فيه أبوظبي رفع القيود وتخفيف الإجراءات لدخول العاصمة لجميع المسافرين والزوار المطعّمين، ما يسمح لمحبي العطلات من الاستمتاع بكل ما تقدمه الوجهة الترفيهية الرائدة، والتي تشكل إحدى أبرز وجهات العطلات حول العالم، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة للسياح والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والمملكة المتحدة وإسرائيل، لحجز باقات العطلات من جزيرة ياس من خلال موقعي إكسبيديا دوت كوم، وهوتل دوت كوم.

وتزخر جزيرة ياس بالمعالم الترفيهية العالمية، بما في ذلك المدن الترفيهية الثلاث، عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و«كلايم أبوظبي»، الذي حقق الرقم القياسي في موسوعة «غينيس» كأطول نفق هوائي للقفز الحر في العالم وأعلى جدار تسلّق داخلي في المنطقة، إلى جانب رياضة السيارات، وملعب الجولف الحائز على جوائز، وخدمات الضيافة عالمية المستوى.

وتتيح هذه الشراكة للزوار والسياح حجز مكان الإقامة المثالي في أحد الفنادق التي تحتضنها الوجهة، من خلال موقعي إكسبيديا دوت كوم، وهوتل دوت كوم،، كما يتيح لهم استخدام أحد هذين الموقعين من حجز تذاكر الدخول إلى المدن الترفيهية في الوجهة كعالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي،، ومع العروض والتخفيضات التي توفرها جزيرة ياس والتي تصل إلى 30% يعد هذا هو الوقت المثالي للحجز، ويمكن للزوار الذين يخططون للإقامة في أبوظبي الاختيار بين مجموعة واسعة من فنادق المدينة وحجز الإقامة مع إمكانية حجز تذاكر الدخول إلى المدن الترفيهية بتخفيضات تصل إلى 30%.

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