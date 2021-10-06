«سكاي واردز إكسكلوسيفز» يقدم للأعضاء عروضاً مميزة

المصدر: دبي - البيان

يواصل سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج طيران الإمارات وفلاي دبي لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين، تقديم مزيد من العروض لتمكين الأعضاء من الاستفادة من أميالهم. ويقدم «سكاي واردز إكسكلوسيفز»، أحدث عروض البرنامج، تجارب مميزة للأعضاء من محفظة الرعاية الواسعة لطيران الإمارات، تتيح لهم حضور أحداث رياضية عالمية مثل بطولات الكريكيت وسباقات السيارات ومباريات كرة القدم.

ويمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات مشاهد بطولة «كأس العالم للكريكيت 2020» للرجال، أحد أكثر الأحداث الرياضية المنتظرة هذا العام. وباستخدام عرض «سكاي واردز إكسكلوسيفز»، يمكنهم إنفاق أميالهم مقابل تذاكر المباريات لمشاهدة البطولة التي تقام في الإمارات وسلطنة عمان من 17 أكتوبر حتى 14 نوفمبر.

وابتداءً من 3000 ميل، يمكن للأعضاء شراء تذاكر لمشاهدة الجولتين الأولى والثانية من البطولة. ويمكن للأعضاء أيضاً المشاركة في مزاد للفوز بتذاكر عامة للدخول إلى أي من المباريات الرئيسة، بما في ذلك الدور قبل النهائي والنهائي بالإضافة إلى تذاكر الضيافة للحصول على تجربة عالمية المستوى. وطيران الإمارات هي الراعي الرسمي للبطولة والشريك العالمي للمجلس الدولي للكريكيت منذ عام 2002.



مباريات



وعشاق كرة القدم على موعد مع الأجواء الصاخبة لمباريات أرسنال على استاد الإمارات في المملكة المتحدة من 18 أكتوبر حتى 28 ديسمبر. ويمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات شراء التذاكر العامة مقابل 10 آلاف ميل أو دخول جناح الضيافة ابتداءً من 60 ألف ميل والاستمتاع بإطلالة متميزة على الملعب وتناول الأطعمة والمشروبات مجاناً. وتعد شراكة طيران الإمارات مع نادي أرسنال واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ اللعبة ويعود تاريخها إلى عام 2004. كما تمتلك الناقلة حقوق تسمية ملعب أرسنال بـ«استاد الإمارات» حتى 2028.

ويمكن لعشاق إيه سي ميلان أيضاً استخدام أميالهم لمشاهدة المباريات في ميلان من 17 أكتوبر حتى 19 ديسمبر على ملعب سان سيرو، وشراء التذاكر العامة لمشاهدة جميع المباريات ابتداءً من 10 آلاف ميل. وقد وقعت طيران الإمارات اتفاقية رعاية مع إيه سي ميلان في سبتمبر 2007، وأصبحت في العام التالي الراعي الرئيسي.

ويستفيد أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، مع عرض «سكاي واردز إكسكلوسيفز»، من مشاهدة مباريات أولمبيك ليون، أحد أكثر أندية كرة القدم جماهيرية في فرنسا. وتقام المباريات من 31 أكتوبر 2021 حتى 14 مايو 2022. ويمكن للأعضاء شراء تذاكر دخول العامة ابتداءً من 6500 ميل أو تذاكر نادي الإمارات لضيافة كبار الشخصيات ابتداءً من 51 ألف ميل. وقد وقعت طيران الإمارات وأولمبيك ليون اتفاقية رعاية لمدة خمس سنوات في 2020، لتصبح الناقلة الراعي الرئيسي الرسمي للنادي منذ بداية موسم 2020/2021.

واعتباراً من 10 أكتوبر، سيتمكن أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات استبدال أميال سكاي واردز مقابل تذاكر الضيافة لمشاهدة مباريات ريال مدريد، أحد أندية كرة القدم الأكثر شعبية في العالم. وطيران الإمارات هي الراعي الرئيسي الرسمي للنادي منذ 2011.



الفورمولا 1

يمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات إنفاق 150 ألف ميل سكاي واردز مقابل بطاقتين لحضور يوم السباق الرئيس لبطولة الفورمولا 1 من جناح الضيافة. وتقام السباقات في المكسيك (7 نوفمبر) والبرازيل (14 نوفمبر) والسعودية (28 نوفمبر). وطيران الإمارات شريك عالمي لسباقات الفورمولا 1 منذ 2013.

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