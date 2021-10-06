السعودية: التحصين بجرعتين شرط لصعود الطائرة

المصدر: وكالات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن اشتراط التحصين بجرعتين من لقاح كورونا قبل الصعود إلى الطائرات لجميع المسافرين على الرحلات الداخلية.

وأصدرت الهيئة تعميماً بهذا الشأن إلى جميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بما يشمل الطيران الخاص ويسري العمل به ابتداءً من يوم الأحد المقبل 10 أكتوبر 2021م، وفقاً لصحيفة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن الإجراء الجديد لن يطبق على الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة في المملكة، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتحملهم المسؤوليات المترتبة على ذلك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز