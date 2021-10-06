مجموعة جميرا تطلق مبيعات التذاكر لتجربة «داخل برج العرب»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «مجموعة جميرا»، إطلاق مبيعات التذاكر المخصصة لتجربة «داخل برج العرب»، التجربة الجديدة، والجولة المبتكرة، التي تتيح لسكان الإمارات وزوّارها، فرصة استكشاف القصص غير المحكية للأيقونة العالمية «برج العرب جميرا».

وتنطلق الجولة الإرشادية المبتكرة، رسمياً، الجمعة 15 أكتوبر، من الساعة 9:30 صباحاً، وحتى 8:30 مساءً. وتبدأ أسعار التذاكر من 399 درهماً، لتقدم للزوّار تجربة مدّتها 90 دقيقة، تصحَبُهم فيها إلى عالم الخيال. وتتوفّر جولة جديدة كل 15 دقيقة، لـ 12ضيفاً، كحدٍ أقصى في كل جولة.

ويمكن للزّوار حجز التجربة، مع إضافات مميّزة، مثل إضافة تناول فنجان الكابتشينو، مع مزيج غني من الذهب عيار 24 قيراط، في ردهة «صحن الدار» الشهيرة، أو الاستمتاع بالمشروبات الباردة، وسط الإطلالات الخلابة على مياه الخليج العربي، في ردهة «أوما»، أو حتّى إثراء تجربتهم عبر الحجز في أحد مطاعم الفندق الحائزة على الجوائز.

وقال إرمانو زانيني نائب الرئيس الإقليمي، والمدير العام لفندق «برج العرب جميرا»: يُسعدنا الإعلان عن تدشين تجربة «داخل برج العرب»، قريباً، تزامناً مع انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، الحدث العالمي الأروع، الذي يلفت أنظار الجميع. وتجسد التجربة، فرصة مثالية لاكتشاف أسرار فندق طبرج العرب جميرا"، أحد فنادق دبي الأشهر على مستوى العالم، وتمكين سكان الإمارة وزوّارها، من التعرف عن كثب، إلى عجائبه وتفاصيله المعمارية، وخاصة الراغبين بمشاهدة تفاصيله الداخلية، والمستويات الاستثنائية من الفخامة العربية. ونحن على ثقة بأن هذه التجربة، تتماشى مع معايير الضيافة الإماراتية الفاخرة، وخدماتها عالمية المستوى. ونحن فخورون بتقديم هذه التجربة الاستثنائية للعالم بأسره.

وبدءاً من المناظر الرائعة، إلى فرص التّعلم، والكثير من اللحظات الجديرة بالمشاركة، تتوفر أيضاً باقة شاملة من التجارب التي لا تُنسى، لجميع أفراد العائلة. فإلى جانب استكشاف ردهة الفندق الشهيرة، والجناح الملكي الفاخر، سيحصل الضيوف على لمحةٍ عن تاريخ الفندق، عبر التقنيات الرقمية التفاعلية في «جناح التجربة»، حيث سيشاهدون بداية، حكاية «برج العرب جميرا»، والرؤية الرشيدة الملهمة، وراء تشييد هذه الأيقونة العالمية، مع التصاميم المفصّلة التي قدمها المهندس الرئيس للمشروع حينها، والتعرف أيضاً إلى قصة دبي، و«مجموعة جميرا» ما بين الماضي والحاضر، وما يكمن تصوّره في المستقبل، عبر الشاشات التفاعلية، بتقنية الواقع المعزز.

وتتيح التجربة أيضاً فرصة استكشاف عدد من الأحداث المثيرة، والبطولات الرياضية، والفعاليات الثقافية التي احتضنها «برج العرب جميرا»، بما فيها العرض الذي قدمه منسّق الموسيقى العالمي، دافيد غيتا، تحت شعار حملته «يونايتد آت هوم»، مطلع هذا العام، للتعبير عن التضامن والتفاؤل مع الجميع، مع استمرار العالم في محاربة جائحة «كوفيد 19». ويمكن شراء تذاكر تجربة «داخل برج العرب»، عبر الموقع الإلكتروني insideburjalarab.com، أو من مكتب حجز التذاكر، وردهة الاستقبال في «جميرا بيتش هوتيل».

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