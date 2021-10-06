ويجو تكشف عن أفضل 10 وجهات أوروبية للمسافرين من الإمارات في الربع الثالث 2021

المصدر: دبي- البيان

كشفت ويجو، محرك البحث للسفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أفضل الوجهات الأوروبية التي يبحث عنها المسافرون من الإمارات. فمع قيام العديد من الدول الأوروبية بفتح حدودها تدريجياً للسفر الترفيهي، بعد استئناف الرحلات الجوية، سارع عشاق السفر في الإمارات، إلى البحث عن أفضل المدن الأوروبية البارزة لزيارتها. ويغوص ويجو في بيانات البحث عن السفر، ليكشف عن أفضل 10 مدن أوروبية يبحث عنها السكان، مع إعادة فتح السفر في أوروبا.

1. زيورخ: تتصدر زيورخ، أكبر مدن سويسرا وأكثرها ديناميكية، قائمة المدن الأوروبية الأكثر بحثاً، حيث استحوذت على 5.52 ٪ من عمليات البحث في الربع الثالث من عام 2021.

2. فيينا: حلت مدينة فيينا في المرتبة الثانية مع أكثر من 5.38 ٪ من عمليات البحث على ويجو، في الربع الثالث 2021.

3. لندن: جاءت لندن ثالثة بنسبة 4.44 ٪ من عمليات البحث عن المدن الأوروبية، حيث أعلنت المملكة المتحدة مؤخراً، عن إلغاء النظام الحالي للدول الحمراء والصفراء والخضراء، بناءً على مستويات كوفيد 19.

4. أثينا: تأتي أثينا في المرتبة الرابعة، بحيث تشكل 3.77 ٪ من عمليات البحث عن المدن الأوروبية.

5. ميلانو: استحوذت ميلانو على حوالي 3.64 ٪ من عمليات البحث في الربع الثالث من عام 2021.

6. جنيف: احتلت مدينة جنيف في سويسرا، المرتبة السادسة على القائمة، حيث شكلت 3.04 ٪ من عمليات البحث في الربع الثالث.

7. باريس: أثارت إعادة فتح الحدود في فرنسا، وبخاصة بالنسبة إلى المسافرين الإماراتيين الذين تم تطعيمهم، اهتماماً جديداً بين مستخدمي ويجو (2.69 ٪ من عمليات البحث)، وذلك بعد توقف قصير بسبب قيود السفر.

8. سالزبورغ: تحتل مدينة سالزبورغ النمساوية، المرتبة الثامنة في هذه القائمة، حيث جمعت أكثر من 2.5 ٪ من عمليات البحث على المدن الأوروبية على موقع ويجو.

9. أمستردام: احتلت عاصمة هولندا، أمستردام، المرتبة التاسعة في القائمة (2.44 ٪ من عمليات البحث).

10. برشلونة: شكلت برشلونة 1.9 ٪ من عمليات البحث عن المدن الأوروبية على موقع ويجو الإلكتروني، في الربع الثالث 2021.

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