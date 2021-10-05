طيران الإمارات تطالب بوينج بتوضيحات بشأن تسليمات 777 إكس

المصدر: بوسطن - رويترز

طالب رئيس طيران الإمارات في دبي اليوم شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج بمزيد من الوضوح بشأن الجدول الزمني لطائرتها 777 إكس المتأخرة، وقال إن الجدول الزمني سيؤثر على الخطط المتشابكة المرتبطة بالأسطول في جميع أنحاء المجموعة.

وقال تيم كلارك رئيس شركة الطيران للصحفيين: «نعمل بشكل دقيق. أعاني مع الآخرين الذين لا يستطيعون فعل ذلك».

وقال كلارك، الذي يلتقي مع مصنعين على هامش محادثات شركات الطيران في بوسطن، إنه لا يعرف حتى الآن متى ستصل نسخة 777-9 من الطائرة الجامبو ثنائية المحرك، ولا ما إذا كان سيتم تصنيع النسخة الأصغر 777-8 من الأساس.

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