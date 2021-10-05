سيبر وطيران الإمارات تتوصلان إلى اتفاقية توزيع جديدة

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة سيبر المتخصصة مجال البرمجيات والتكنولوجيا لإدارة صناعة السفر العالمية، وطيران الإمارات اتفاقية توزيع عالمية جديدة لسنوات عديدة.

وستوفر الاتفاقية الجديدة لمشتري ووكالات السفر المرتبطة بشبكة سيبر إمكانية الوصول إلى محتوى طيران الإمارات، من خلال نظام التوزيع العالمي لسيبر (GDS)، بأثر فوري. كما ستقوم طيران الإمارات بإنشاء وتوزيع عروض السفر المتخصصة من خلال نظام توزيع سيبر العالمي.

وقال روشان مينديس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في سيبر: يسعدنا إعادة تأسيس شراكتنا الطويلة الأمد مع طيران الإمارات، حيث تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بإنشاء نموذج توزيع مستدام يستفيد منه جميع أطراف قطاع السفر.

ونتيجة للمناقشات المدروسة بين الطرفين، ستوفر اتفاقيتنا الجديدة قيمة كبيرة لكل من طيران الإمارات ومشتري السفر، مما يزيل التعقيدات في حجوزات السفر، وهو أمر ضروري لتعافي القطاع.

ويربط العقد الجديد طيران الإمارات بشبكة عالمية من المسافرين، مع دعم رؤيتها العالمية لتزويد مشتري السفر والمسافرين بعروض مخصصة.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: يسعدنا التوصل إلى اتفاقية التوزيع هذه مع سيبر، والتي ستدعمنا لتلبية احتياجات شركائنا من وكالات السياحة والسفر. إن تزويد الوكالات بالمرونة والاختيار والكفاءة سيساعدها على الازدهار في المناخ الحالي وسيساعدنا على دفع الإيرادات والنمو.

وبالإضافة إلى الاتفاقية الجديدة، ستواصل سيبر الشراكة مع طيران الإمارات في مجال تجارة التجزئة المتقدمة، وقدرات البيانات والتحليلات من خلال عدد من الحلول الرائدة في الصناعة في مجالات مثل تخطيط الشبكات، وتحسين الإيرادات، ومعلومات التسوق.

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