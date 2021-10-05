الاتحاد للطيران تطرح تذاكر رحلتها المستدامة للبيع

المصدر: أبوظبي- البيان

دعت الاتحاد للطيران ضيوفها لحجز تذاكرهم على متن رحلة الاتحاد للطيران رقم EY20 المستدامة والمقرر مغادرتها من لندن هيثرو إلى أبوظبي يوم 23 أكتوبر وذلك في إطار احتفالاتها بمرور عام آخر على إطلاق برنامج الاتحاد غرينلاينر.

يعتمد برنامج الاتحاد غرينلاينر، الذي انطلق منذ عامين خلال عام 2019، على أسطول الاتحاد للطيران من طراز بيونغ 787 كحقل تجارب بهدف تحسين العديد من جوانب الاستدامة بالشراكة مع المؤسسات الرائدة في قطاع الطيران. وخلال شهر أكتوبر من عام 2019، قامت الاتحاد للطيران وبيونغ بتوقيع اتفاقية مهمة، تتعهدان من خلالها بالعمل معاً لإيجاد حلول مستدامة في مجال البحث والتطوير والرحلات التجارية المنتظمة. ومنذ عام 2019، تعاونت الشركتان في مجالات متنوعة شملت المنتجات على متن الطائرات وإدارة المجال الجوي والوقود المستدام وحتى الاعتماد على خبرات وكالة ناسا لبحث مستويات الضجيج الصادر عن الطائرات في إطار برنامج ecoDemonstrator programme. من بوينغ.

وقال محمد البلوكي، رئيس شؤون العمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران: منذ قيام الاتحاد للطيران وبوينغ بتوقيع اتفاقية غرينلاينر، حرصت الشركتان على تقديم حلول الاستدامة لقطاع الطيران، رغم الجائحة العالمية. وستكون الرحلة المستدامة المقرر تشغيلها في 23 أكتوبر تتويجاً لكل ما قمنا به خلال العامين الماضيين، كما أنها ستمثل رحلة رائعة لضيوف الاتحاد الذين سيشاهدون كيف سيبدو مستقبل الطيران التجاري. وقد ظلت الاستدامة على رأس أولوياتنا خلال الجائحة، الأمر الذي يمثل شهادة عملية على أهمية هذا الجانب بالنسبة للاتحاد للطيران. وسوف تظل تحديات الاستدامة قائمة بعد الانتهاء من جائحة كورونا.

وبناءً على تقديرات وإحصائيات ما قبل الرحلة، ستنخفض الانبعاثات الكربونية بصورة عامة، وذلك بنسبة 56 % لكل 72 % من وحدات التحميل بالمقارنة مع الرحلة التي تم تشغيلها في عام 2019، ويرجع ذلك إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات قبل الرحلة وأثناءها وحتى بعدها.

وسيحصل الضيوف الذين يقومون بتسجيل الوصول في المطار على مجموعة من حوافز وذلك عند عدم اصطحاب حقائب في جوف الطائرة، أو عند السفر بأمتعة خفيفة الوزن – في سبيل تشجيعهم على مراعاة البيئة عند اتخاذ قراراتهم القادمة بشأن ما سيأخذونه في رحلتهم ومكافأةً لمن اختاروا السفر بأمتعة خفيفة. وستستهلك الطائرة مزيجًا بنسبة 38٪ من وقود الطيران المستدام مما يضمن الحصول على كمية كبيرة من الوقود المستهلك من مصادر مستدامة وبالتالي خفض الانبعاثات بصورة إجمالية.

وبفضل أدوات الرحلات الجوية مثل FlightDeck Advisor في طائرات بيونغ والاستعانة بمقدمي خدمات الملاحة الجوية، سيتمكن الطيارون من تحقيق وضع الصعود الأكثر كفاءة عند مغادرة مطار هيثرو وفي مسار الطائرة أثناء تحليقها وفي وضع الهبوط إلى أبوظبي. وسيتم تحميل المواد الاستهلاكية مثل مياه الشرب بناءً على الاستهلاك المتوقع لتقليل الوزن الإجمالي للطائرة وتوفير الوقود. وعند الهبوط في مطار أبوظبي الدولي ستصل الطائرة إلى المنصة باستخدام محرك واحد فقط مما يقلل أيضًا من حرق الوقود.

وبمجرد الوصول إلى البوابة سيعمل أسطول الاتحاد الجديد على خدمة الطائرة من خلال المركبات الكهربائية التي تقدم الخدمات اللوجستية الأرضية مثل تفريغ الأمتعة.

وعلاوة على التحسينات التي تتم قبل الرحلة وفي أثنائها وبعدها، ستقوم شركة الاتحاد بزراعة شجرة في غابات القرم في أبوظبي لكل ضيف على متن الطائرة للمساهمة في تعويض أثر رحلات الطيران المستقبلية. تأتي مبادرة غابات القرم من شركة الاتحاد في أعقاب إدخال التعويضات التي يمكن للضيوف شراؤها عبر Carb******** والتعويض الكامل عن أثر عمليات طائرات غرينلاينر المميزة لعام 2021 بأكمله. تم الحصول على هذه التعويضات من مشروع Makame Savannah REDD - الذي طورته شركة كاربون تنزانيا وتشمل حوالي 80.000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل ثاني أكسيد الكربون الذي تستهلكه 100.000 شجرة في السنة.

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