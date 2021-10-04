"طيران الإمارات" و"كوانتاس" تمددان شراكتهما لـ "5" سنوات

المصدر: وام

أعلنت طيران الإمارات وكوانتاس أنهما ستمددان شراكتهما الأساسية لمدة خمس سنوات أخرى.

وقع اتفاقية تمديد الشراكة السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي لمجموعة كوانتاس آلان جويس على هامش الاجتماع السنوي العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" في بوسطن.

وتتيح الاتفاقية لعملاء طيران الإمارات الوصول إلى أكثر من 55 وجهة أسترالية لا تصل إليها الناقلة كما يمكن لعملاء كوانتاس السفر مع طيران الإمارات إلى دبي والوصول إلى أكثر من 50 مدينة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تغطيها كوانتاس.

وقال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات " إن تمديد شراكتنا مع كوانتاس دليل على نجاحها كما يعكس التزامنا بضمان استمرار تمتع المسافرين من وإلى أستراليا التي نخدمها منذ أكثر من 25 عاما بأفضل الخيارات ومزايا المسافرين الدائمين وعلى الرغم من تحديات الأشهر الثمانية عشر الماضية فإن التمديد يؤكد استمرارنا في خدمة تلك السوق على المدى الطويل".

وأضاف السير تيم كلارك "أن شراكتنا تعمل على ربط المسافرين بسلاسة بأكثر من مائة وجهة حول العالم على شبكتنا المشتركة وتوفر تجارب متميزة ومنسقة مثل الوصول إلى النقاط والصالات الخاصة ومع إعادة معظم دول العالم فتح حدودها فإننا نتطلع إلى استعادة جداول رحلاتنا الأسترالية بما في ذلك خدمات طائراتنا A380 الشهيرة والترحيب بالعملاء لتجربة أفضل شراكة في فئتها لسنوات عديدة مقبلة".

من جانبه ذكر آلان جويس الرئيس التنفيذي لمجموعة كوانتاس أن اتفاقية التمديد تمثل استمراراً لواحدة من أهم الشراكات الثنائية في الصناعة التي أسميناها زلزالية عند إطلاقها في عام 2013 وكانت كذلك خصوصا من حيث معناها لأكثر من 13 مليون راكب سافروا على رحلات مشتركة نحن ندرك أن سوق الطيران الدولي سيستغرق سنوات للتعافي التام لذا فإن التعاون الوثيق بين شركاء الطيران سيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وتحتفل طيران الإمارات هذا العام بمرور 25 عاما على خدمة أستراليا حيث نقلت منذ عام 1996 أكثر من 39 مليون مسافر بين محطاتها الأسترالية سيدني وملبورن وبريسبن وبيرث وأديليد ووجهات أخرى عبر مركزها في دبي.

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