منتجع لابيتا يعزز الوعي الصحي بعرض «الإقامة الوردية»

المصدر: دبي - البيان

في هذا العام، يحرص منتجع لابيتا – دبي باركس آند ريزورتس، المنتجع الوحيد المستوحى من جزر المحيط الهادي في دبي، على تعزيز الوعي بسرطان الثدي من خلال عروض خاصة بشهر «أكتوبر الوردي»، والتي تتيح للضيوف تحقيق الأثر الإيجابي وتقديم الدعم فيما يستمتعون بإقامة ممتعة في المنتجع الرائع.

يذكر أن شهر أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالمرض في أنحاء العالم والتعريف بعلاماته المبكرة، وتثقيف الناس حول أهمية الكشف وطرق العلاج وأفضل أساليب الرعاية للمرضى.

ودعماً للسيدات وللمتعافين من سرطان الثدي حول العالم، يدعو منتجع لابيتا كافة الضيوف للاستمتاع بعرض «الإقامة الوردية» خلال شهر أكتوبر. يتوفر العرض طوال الشهر بأسعار تبدأ من 1,100 درهم إماراتي للغرف المزدوجة باستخدام رمز العرض الترويجي ES7، ليحصل الضيوف على سعر الإقامة القصيرة التي تتضمن وجبة الإفطار وجلسة تدليك لكامل الجسم لمدة 60 دقيقة في أولا سبا، إلى جانب الدخول اليومي مجاناً إلى دبي باركس آند ريزورتس – الوجهة الرائدة للترفيه في المنطقة.

ومقابل كل حجز، يقدم منتجع لابيتا تبرعاً سخياً بنسبة 50 % من سعر الغرفة إلى مؤسسة الجليلة بهدف دعم أبحاث وعلاج سرطان الثدي في دولة الإمارات. واستكمالاً لفعاليات «أكتوبر الوردي»، سيتم تزويد كافة الغرف بقطع الأثاث والتجهيزات والزهور باللون الوردي خلال الشهر.

وبوسع الضيوف كذلك الاستمتاع بتشكيلة من الأطباق والمشروبات التي تتميز باللون الوردي في مختلف مطاعم ومقاهي الفندق – حيث يتبرع بنسبة 50% منها للأعمال الخيرية. استمتعوا بمجموعة مختارة من الكب كيك والدونات والمعجنات والعصائر ومخفوق الحليب باللون الوردي في بالاما – الصالة الأنيقة في بهو منتجع لابيتا. كما يمكنكم عيش أجواء صيف دبي المميزة في آري – الوجهة الأنيقة المجاورة لبركة السباحة لتستمتعوا بالحلويات والمشروبات اللذيذة باللون الوردي.

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