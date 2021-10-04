تسوق دون تلامس وخدمات طلب الطعام بسهولة مع منصة DXB&more في مطار دبي

المصدر: دبي- البيان

تم إطلاق منصة التسوق الإلكترونية DXB&More، لتصبح خدمات طلب الطعام وتسوق منتجات السوق الحرة في مطار دبي الدولي أسهل من أي وقت مضى، ويمكن للضيوف استغلال وقتهم قبل اللحاق بالطائرة، والحصول على أفضل ما تقدمه متاجر التجزئة والمطاعم في المطار، من خلال هواتفهم المتحركة وطلب ما يريدون ليصلهم مباشرة في الحال.

ويمكن لضيوف المطار، الذين يسافرون من خلال مبنى الركاب 3، والبوابات B، وC، الاستفادة من العرض الجديد من خلال صفحة الزائرين في شبكة WOW-fi، ورموز الاستجابة السريعة QR، في كل أنحاء المطار أو من خلال الموقع الإلكتروني DXBmore.com.

وليس عليك سوى الاتصال بالإنترنت، وستظهر أمامك قوائم الطعام من المطاعم المفضلة في مطار دبي الدولي وتشكيلات ضخمة ومتنوعة من سلع السوق الحرة، بما في ذلك العطور، ومستحضرات الجمال، والمنتجات التكنولوجية المتاحة أمامك لاستعراضها وطلبها. لدى الضيوف خياران عند إتمام عملية الشراء: تسليم الطلب إليهم مباشرة عند البوابة أو الصالة، أو الذهاب بأنفسهم لأخذه من منفذ البيع.

وجاء إنشاء منصة DXB&more استجابة مباشرة للمتطلبات المتزايدة للمسافر الدائم الانشغال، ما يوفر بديلاً مريحاً للتسوق وتناول الطعام قبل اللحاق برحلة الطيران.

وقال يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي، الذي ترأس عملية تنفيذ العرض: نبحث دوماً عن طرق لتحسين تجربة ضيوفنا في مطار دبي الدولي بشكل إيجابي، سواء من خلال زيادة عدد منافذ السلع والمطاعم الجديدة، أو من خلال الخدمات والتجارب مثل DXB&more. وعلى مر السنين الماضية، انشغلنا في التفكير بمستقبل السفر، ونوع الرحلة التي يطمح إليها ضيوفنا، ومدى الحاجة إلى تطويع بيئة البيع بالتجزئة، لتواكب هذه التغيرات.

ومن خلال إطلاق DXB&more في مطار دبي الدولي، نقدم لضيوفنا طريقة سهلة ومريحة وخالية تقريباً من التلامس، للاستمتاع بوقتهم في المطار، وتتمثل طموحات نمو منصة DXB&more في تطوير المنصة لتحويلها إلى تجربة رقمية شاملة، تجمع بين شركاء الترفيه الرقمي، والمزيد من تجارب التسوق والتجارب الحية المقدمة للضيوف الحاضرين بالفعل في المطار على موعد للسفر.

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