«ويز إير» تبدأ تسيير 7 رحلات جديدة خلال الأسابيع المقبلة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، بدء تسيير 7 رحلات جديدة، خلال الأسابيع المقبلة، وبذلك تضع ثالث طائراتها للعمل بكامل طاقتها، بعد تخفيف القيود المفروضة على السفر.

وتسير الشركة رحلاتها إلى سراييفو (البوسنة والهرسك)، وأوديسا (أوكرانيا)، ومسقط (عمان)، وألماتي (كازاخستان)، وسوهاج (مصر)، وباكو (أذربيجان)، وكوتايسي (جورجيا).

وتعتزم ويز إير تكثيف عملياتها خلال الأشهر المقبلة، من خلال إضافة رحلات جديدة إلى الإسكندرية (مصر)، وبلغراد (صربيا)، وكييف (أوكرانيا)، وتيرانا (ألبانيا)، وذلك بعد التخفيف من القيود المفروضة على السفر، والتي فرضتها الأزمة الصحية. كما تسعى الشركة إلى إضافة طائرة جديدة إلى طاقم طائراتها الثلاث، بدءاً من العام المقبل.

وأعلنت ويز إير هنغاريا، عن تسيير رحلاتها المنطلقة إلى الإمارات، عبر مطار أبوظبي، بدءاً من أبريل 2022. وستبدأ الشركة تسيير رحلاتها المعلن عنها إلى مطارات دبي، من كاتانيا (إيطاليا)، وكاتوفيتشي (بولندا)، وكلوج نابوكا (رومانيا).

وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com، وعلى تطبيق الشركة المتوفر باللغة العربية، بأسعار تبدأ من 179 درهماً فقط.

وقال كيس فان شيك المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: تواصل شركة ويز إير أبوظبي، إضافة رحلات جديدة إلى شبكة رحلاتها، وذلك بعد التخفيف من القيود التي فرضتها الأزمة الصحيّة على السفر في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: نشهد في المرحلة الراهنة، استعداد سكّان الإمارات للسفر مجدداً للاستمتاع بوجهات ثقافية وترفيهية عالمية المستوى. وتتيح لهم ويز إير، إمكانية الحجز بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com، والسفر إلى أفضل الوجهات بأسعار معقولة، إذ نعمل على تلبية هذا الطلب المتزايد، من خلال توسيع شبكة رحلاتنا من أبوظبي، بالتزامن مع التخفيف من القيود المفروضة على السفر، وخاصّة بعد بدء ويز إير هنغاريا، تسيير رحلاتها إلى أبوظبي في أبريل 2022.

وتابع: تتيح خدمة ويز فليكس، تسهيلات إضافية، تعكس مواكبة ويز إير أبوظبي لمتطلبات المسافرين العصرية. ونحن سعداء لإضافة هذه الرحلات السبع إلى شبكة عملياتنا، لتقديم خدمات ورحلات مستدامة لعملائنا في المنطقة.

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