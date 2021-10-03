افتتاح «منتجع سينتارا ميراج دبي الشاطئي» العائلي الأول بالشرق الأوسط في دبي 14 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات سينتارا، مشغل الفنادق في تايلاند، افتتاح «منتجع سينتارا ميراج دبي الشاطئي» في 14 أكتوبر 2021، ويتميز المنتجع العائلي بتصاميم مستوحاة من التقاليد التايلاندية والمغامرات العربية، ليوفّر لزواره إقامة مريحة وغنية بالترفيه والنشاطات التي تناسب جميع الأعمار.

ويقدّم المنتجع الجديد، الذي يعد ثمرة مشروع مشترك بين «مجموعة فنادق ومنتجعات سينتارا» والمطور العقاري عالمياً شركة «نخيل»، المطور الرئيسي لجزيرة «نخلة جميرا» المشهورة عالمياً مفهوماً جديداً لقطاع الضيافة بدبي، وذلك بما يتماشى مع رؤية الإمارة السياحية.

ويتميز المنتجع بموقعه المميز على الواجهة البحرية في «جزر ديرة»، مع إطلالة مميزة على الخليج العربي، كما يبعد 30 دقيقة فقط عن مطار دبي وعلى مقربة من سوق المرفأ الذي تم افتتاحه حديثاً. ويضم المنتجع 607 غرف وأجنحة. ويمثّل ميراج مفهوم سينتارا للمنتجعات العائلية، حيث يقدّم تجربة مميزة لجميع أفراد العائلة وخصوصاً الأطفال. ويمكن للأهل الاطمئنان إلى استمتاع صغارهم بالإقامة مع المتنزه المائي المميز وأندية الصغار المتنوعة والسبا المخصص للأطفال بطابع حيوي مرح، فضلاً عن وجود لاونج ميراج فاميلي، لتجربة مميزة لجميع أفراد العائلة.

كما تتميز جميع الغرف بتجهيزات تناسب العائلات، ومنها خيارات عدّة للأسرّة مثل الأسرة بطابقين للأطفال. ويحرص المنتجع على تقديم تجربة مميزة للصغار في واحته المائية، التي تضم متنزهاً مائياً مميزاً وأحواض سباحة واسعة، إضافة إلى نهر اصطناعي ومنطقة للألعاب المائية ومنزلقات مائية ومنصات للقفز ومسارات لتسلق الحبال. ويحتضن المنتجع أندية ترفيهية للصغار بعمر 3 سنوات، مع ملعب خارجي وكاندي سبا، مركز السبا المخصص للصغار بطابع الحلويات المميز. كما يوفّر للكبار مركزاً صحياً مجهّزاً بالكامل للتمارين الرياضية وللاسترخاء.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بمختلف الفعاليات الاجتماعية وتجارب الطعام المميزة في 9 مطاعم تابعة للمنتجع. ويتيح المنتجع مساحات داخلية وخارجية مميزة لعقد الاجتماعات والفعاليات.

وقال ثيرايوث تشيراتيفات، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات سينتارا: «يسعدنا افتتاح منتجع سينتارا ميراج بيتش دبي، منتجعنا الأول في الإمارات، حيث نواصل تقديم مفاهيم الضيافة التايلاندية إلى المسافرين في مختلف أنحاء العالم. ويمثل سينتارا ميراج نقطة تحول أساسية في عام 2021، بعد افتتاح سينتارا ميراج موي ني في فيتنام وسينتارا ريفرس ساموي، أول منتجع لدى سينتارا في تايلاند».

قال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في شركة «نخيل»: تجسد شراكتنا مع «فنادق ومنتجعات سينتارا» حرصنا على التعاون مع علامات عالمية مرموقة في مجال الفنادق لتقديم مفاهيم سياحية جديدة لمدينة دبي، وذلك بما يتماشى مع رؤية الإمارة السياحية. ويسعدنا اختيار أحد أكبر وأشهر مشغلي الفنادق التايلاندية الاستثمار في دبي لتقديم مفهوم جديد وفريد من نوعه إلى «جزر ديرة».

و«منتجع سينتارا ميراج دبي الشاطئي» أول وجهات مجموعة سينتارا في الإمارات وثالث منتجع عائلي ضمن سلسلة ميراج في العالم، حيث يأتي بعد سينتارا جراند ميراج بيتش باتايا الشهير، أحد أشهر المنتجعات العائلية التايلاندية في العالم، وسينتارا ميراج موي ني في فيتنام، الذي افتتح أبوابه هذا العام. كما يمثّل المنتجع أول وجهة لسينتارا في دبي، إحدى أبرز المدن في العالم.

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