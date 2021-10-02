لوفتهانزا تطلق رحلات بين ميونيخ ودبي

المصدر: دبي- البيان

وصلت رحلة طيران لوفتهانزا LH638 إلى مطار دبي في تمام الساعة 6:40 صباح اليوم، لتدشن خط رحلاتٍ جديدة بين ميونيخ ودبي ثلاث مرات في الأسبوع عند الساعة 8:30 صباحاً، حيث تغادر الرحلة أيام الثلاثاء والخميس والسبت، لتصل إلى ميونيخ في تمام الساعة 12:50 من مساء اليوم نفسه (بالتوقيت المحلي)، وتُعد طائرة إيرباص A350-900 من أكثر الطائرات العصرية والصديقة للبيئة في العالم، وهي تؤكد التزام شركة الطيران بالاستدامة.

وقال سيركان جيرجوين، مدير أول مبيعات مجموعة لوفتهانزا للخطوط الجوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: الإمارات وجهة سفر أساسية بالنسبة لمجموعة لوفتهانزا، ونحن فخورون بإطلاق خط الطيران الجديد بالتزامن مع انطلاق معرض «إكسبو»، حيث قمنا بمضاعفة السعة المقعدية على كل الرحلات المتجهة إلى الإمارات إلى جانب إطلاق خط الرحلات الجديد، في تطورٍ كبيرٍ مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، ونتوقع زيادة الطلب على هذا الخط خلال فصل الشتاء، بالتحديد لوجهات العطلات في جبال الألب والولايات المتحدة وكندا، وقد حرصنا على توفير 85,000 مقعد إضافي على متن رحلات مجموعة لوفتهانزا لتلبية هذا الطلب.

وعبر جمال الحاي، نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي، عن سعادته بخدمة لوفتهانزا بين ميونيخ ودبي، مشيراً إلى أن ألمانيا من بين الأسواق العشر الأولى لمطار دبي الدولي، بعدد ركاب بلغ 2,6 مليون خلال عام 2019، وأشار إلى أن إطلاق المسار الجديد سيساعد في تحقيق المزيد من النمو من خلال تعزيز وجهات السفر، وزيادة السعة المقعدية على الرحلات الجوية بين الوجهتين.

وأكد هولجر مانيكه، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي أن الخط الجديد مهم للغاية لربط شعبي البلدين، كما أنها إشارة قوية مع انطلاق معرض «إكسبو 2020».

ويكمل خط لوفتهانزا الجديد في دبي الرحلات اليومية الحالية إلى فرانكفورت، إضافة إلى رحلات الخطوط السويسرية اليومية من دبي إلى زيوريخ في الشتاء. وتعد ميونيخ إحدى أهم محطات لوفتهانزا، حيث تتيح مجموعة كبيرة من الوجهات التي يمكن مواصلة السفر إليها، كما أن جميع الركاب في ميونيخ يستخدمون مبنى الركاب الوحيد الحاصل على تصنيف سكاي تراكس من فئة الخمس نجوم على مستوى أوروبا.

من جهة أخرى، تعد العاصمة البافارية الواقعة جنوب ألمانيا وجهة شهيرة جداً للمسافرين بغرض الترفيه والعمل على السواء، وعلى متن طائرة إيرباص A350-900، سيحظى الركاب بـ 293 مقعداً على كل من درجة الأعمال، والدرجة السياحية الممتازة، والدرجة الاقتصادية.

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