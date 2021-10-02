دبي تستقطب مجموعة متميزة من الفعاليات والأحداث

المصدر: دبي - البيان

يضم جدول فعاليات دبي، المنصة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، مجموعة متميزة من الفعاليات، والحفلات، والعروض الترفيهية، والبطولات الرياضية المقررة إقامتها في دبي في الفترة المقبلة، إلى جانب الفعاليات الخاصة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الأضخم في العالم والأول من نوعه في المنطقة، لتعزز الإمارة من مكانتها مركزاً رائداً للثقافة والترفيه، وكذلك الوجهة المفضلة للزيارة.

وكانت دبي سباقة في إعادة فتح أنشطتها الاقتصادية بما فيها قطاع الفعاليات، واستئناف الأنشطة والحفلات المباشرة، وذلك ضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة الضيوف ليستمتعوا بوقتهم في بيئة آمنة، إذ تلتزم جميع المرافق التي تستقبل الجمهور إجراءات السلامة، بما في ذلك استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

وفي ما يلي نستعرض عدداً من أبرز الفعاليات التي تستضيفها دبي من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر 2021:

الموسيقى العالمية

يستقبل مسرح «كوكا كولا أرينا» في 8 أكتوبر المغنية الشهيرة «نيها ككار»، الحائزة جوائز عديدة، إذ تشتهر «نيها ككار» بكونها إحدى أشهر فنانات الهند، وستطرب جمهورها بأغانيها المعروفة بما فيها Dilbar وMile Ho Tum وGarmi وMaahi Ve، كما سيستقبل المسرح النجم «جوبين نوتيال»، الذي سيؤدّي مجموعةً من أشهر الأغاني في 29 أكتوبر.

وتعود الفرقة الأوكرانية أوكين إليزي إلى دبي بعد أن حققت نجاحاً كبيراً في حفلها الأول الذي أقيم قبل خمس سنوات، وسيكون الجمهور على موعد بتاريخ 11 نوفمبر مع أمسية رائعة تتضمن أجمل الأغاني القديمة التي ستقدمها فرقة روك بفندق جميرا بيتش في الساحة الخارجية على الشاطئ. أما منطقة الفعاليات في فندق جميرا بيتش، فإنها على موعد في الفترة من 3 وحتى 8 نوفمبر مع الدورة الخامسة من مهرجان باروس للموسيقى 2021، إذ يظهر الثنائي Bi-2 على خشبة المسرح في أول عرضٍ لهما في دبي، بالإضافة إلى مشاركة كل من الفنانين فيليب كيركوروف، وليونيد أوغوتين، وديانا أربينينا، وباسطة، وأندريا بوتشيلي.

أما نجمة الغناء الروسية «زيفرت» صاحبة الأغنية الناجحة العالمية «لايف»، فتستعد لتقديم أجمل أعمالها في الحفل الذي يستضيفه فندق أتلانتس النخلة في 2 نوفمبر.



عروض ترفيهية

تأخذ سفينة «كوين إليزابيث 2» الأطفال والكبار في رحلة من المغامرات المشوقة ضمن مسرحية «أليس في بلاد العجائب»، وذلك بتاريخ 7 أكتوبر المقبل. كما ستستضيف في الفترة من 14 وحتى 16 أكتوبر عرض «هوريبل هيستوريز: بارمي بريتين»، الذي يسلط الضوء على أبرز المحطات والشخصيات في التاريخ البريطاني.

وتستذكر سفينة «كوين إليزابيث 2» في 28 أكتوبر فرقة «بيتلز» الشهيرة من خلال إحيائها حفلاً بعنوان «استعيدوا أجواء بيتلز»، لاسترجاع أروع أغاني الفرقة في الحفل المتميّز الذي تحييه فرقة «ذا فاب فور»، كما تستضيف السفينة فريق «أبا» العالمي بعرض «أبا ريونيون»، الذي سيقدم مجموعة من أهم أعمال المخرج والمنتج ومصمّم الرقصات للعمل الموسيقي «أبا مانيا» الحائز جوائز عالمية وذلك بتاريخ 10 نوفمبر. كما سيتم قضاء وقت ممتع مع موسيقى وأغنيات وروائع «مايكل جاكسون» في الأمسية الخاصة «MJ هيستوري» التي يستضيفها مسرح سفينة «كوين إليزابيث 2» في 25 نوفمبر.



عروض رائعة

ضمن جولته السنوية العاشرة حول العالم، سينظم عرض «روك ذا باليه» الموسيقيّ الفريد في دبي، والذي سيقدم أروع أداءٍ راقص على خشبة مسرح «دبي أوبرا» يومي 8 و9 أكتوبر، ويضم مجموعة مع الراقصين والفنانين الشباب الذين سيقومون بأداء لوحاتٍ فنية تجمع بين الباليه الكلاسيكي وأساليب الرقص الحديث، مثل موسيقى بوب وهيب هوب. كما تستقبل «دبي أوبرا» يومي 27 و28 أكتوبر حفل «أسطورة الحب» المباشر، الذي حصد الكثير من الجوائز مع مصمّم الرقصات «يوري غريغوروفيتش».

كما سيستقبل مسرح «دبي أوبرا» يومي 29 و30 أكتوبر عرض باليه «السلطان بيبرس»، الذي تقدّمه فرقة «باليه أستانا» الكازاخستانية، ويجسد العمل الفنّي تاريخ حكم «السلطان بيبرس»، إذ يمكن الاستمتاع بالعروض الراقصة من تصميم «مكارم أفاخري»، والألحان الموسيقية التي وضعها «خاميت شانغالييف»، و«آليبك آلبييف».

وسيستمتع رواد «دبي أوبرا» بأحداث العمل المسرحي «ذا نات كراكر» أي «كسارة البندق» الشهيرة في 23 وحتى 25 ديسمبر، وذلك بمشاركة فنانين وراقصين موهوبين من «دار الباليه الروسية»، و«الأوبرا الروسية». فيما سيحظى عشاق موسيقى الباليه والموسيقى الكلاسيكية أيام 2 وحتى 4 ديسمبر بعرض مذهل يجمع بين إبداع مصمّم رقصات الباليه «بوريس إيفمان»، والقصة الشهيرة عن «آنا كارينينا»، والأداء الرائع لراقصين موهوبين.

إنتاجات استثنائية

تشهد «دبي أوبرا» استضافة النسخة الحديثة «ديفداس»، إحدى القصص الهندية الشهيرة، وذلك في الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر، إذ يتميز العرض باستعراضه أعمالاً تحاكي أعمال «برودواي» الشهيرة، وسيبهر الجمهور بأزيائه الفاخرة ذات الألوان المتنوّعة، بالإضافة إلى الأغاني الشعبية والحركات البهلوانية المذهلة.

وللراغبين في التعرف إلى الموسيقى الكلاسيكية، لا بد من حضور العمل الأوبرالي «ريغوليتو»، الذي يعد من أشهر أعمال المؤلف الموسيقي «جوزيبي فيردي»، ويستضيفها مسرح «دبي أوبرا» يومي 11 و12 أكتوبر.

وسيقدم الموسيقي اللبناني - الأرمني وعازف البيانو العالمي «غي مانوكيان» عرضاً يتسم بحالة من الفرح من خلال مجموعة من أحدث أعماله الموسيقية وقبل صدور ألبومه الجديد «تامادا»، وذلك بتاريخ 19 نوفمبر.

ولعشاق التشويق، فإنهم على موعد مع مسرحية Dial M For Murder للكاتب المسرحي البريطاني «فريدريك نوت»، من خلال الفيلم الذي أخرجه «ألفريد هيتشكوك» في عام 1954، وذلك يومي 22 و23 في «دبي أوبرا».

وتستضيف «دبي أوبرا» أيام 27 وحتى 29 ديسمبر عمل «توسكا»، أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية للمؤلف الموسيقي «جياكومو بوتشيني»، برفقة طاقمٍ فنّي موهوب، وموسيقى مذهلة مباشرة تؤديها أوركسترا، في استعادةٍ لقصةٍ ميلودرامية عن الحب والموت والصراعات السياسية.

بطولات رياضية عالمية

تستعدّ «كوكا كولا أرينا» في دبي لاستضافة بطولة «تاي بريك تنز» للتنس، أول حدثٍ عالمي للتنس يُقام في المنطقة يوم 22 أكتوبر، وهي النسخة الوحيدة القصيرة من لعبة التنس المعترَف بها رسمياً. ويشارك في هذه البطولة 8 لاعبين عالميين للمنافسة على جائزة قدرها 500 ألف درهم.

ومن جهتها تعود بطولة موانئ دبي العالمية للجولف إلى ملاعب «عقارات جميرا للجولف» في الفترة من 19 وحتى 23 نوفمبر، لتضم نخبة من أشهر لاعبي الجولف العالميين، والتي تشكل محطة اختتام بطولات دبي في هذه اللعبة، وتعد جزءاً من منافسات «بطولة EDGA الأوروبية» التي تضم 8 من أفضل لاعبي الجولف حول العالم، وفرصة للفوز بكأس البطولة.

وكذلك تعود «بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي» Emirates Airline Dubai 7s التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر بعد غياب عام، وذلك بتاريخ 2 وحتى 4 ديسمبر 2021. فإذا كنتم من عشّاق الرياضة أو الموسيقى أو ترغبون في قضاء عُطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح، فلا تفوّتوا حضور هذه البطولة، التي تعد من أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة. وتُقام نسخة هذا العام بمشاركة واسعة لأبرز الفرق واللاعبين واللاعبات العالميين في رياضة الرجبي، والذين يتنافسون ضمن مباريات مشوقة. كما سيكون الجمهور على موعد مع لعبة الكريكيت التي تضيف أجواء تنافسية.

وتحمل بطولة كأس العالم في الكريكيت للرجال «أي سي سي تي 20» هذه السنة الكثير من التشويق إذ ستنطلق في استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية في الفترة 17 أكتوبر وحتى 14 نوفمبر. وسيشارك في البطولة 16 فريقاً دولياً إلى جانب كوكبة من ألمع النجوم بمن فيهم جوني بيرستو، ونيكولاس بوران، وبابار عزام.

تابعوا أبطال فنون الدفاع عن النفس من مختلف أنحاء العالم يمثلون دولهم في مشاركتهم في هذه المنافسة المليئة بالحيوية، والتي تستضيفها دبي في الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر المقبل. إذ ستُقام «بطولة العالم للكاراتيه» بنسختها الخامسة والعشرين المرة الأولى في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

استعدوا في الفترة من 16 وحتى 24 نوفمبر لمشاهدة المنافسة المشوّقة بين بطلين عالميين في لعبة الشطرنج، ضمن «بطولة العالم للشطرنج»، التي جرى تأجيلها العام الماضي، وهي من تنظيم «الاتحاد الدولي للشطرنج»، ويستضيفها «إكسبو 2020 دبي».



فعاليات محلية

تستعد دبي لإطلاق مبادرة «تحدي دبي للياقة» الفعالية التي تعم المدينة بأكملها ومدة 30 يوماً من 29 أكتوبر وحتى 27 نوفمبر، وتشكل هذه المبادرة مهرجاناً سنوياً متاحاً للجميع، ويشجعهم على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً مدة 30 يوماً. ويتضمّن «تحدي دبي للياقة» الكثير من حصص التدريب المجانية، والفعاليات الرياضية، وجلسات التمرين المشتركة، والبرامج التعليمية، والنصائح الخاصة بالطعام الصحي.

تمتعوا بالسباق في الماء، مع عودة «ذي بيتش سويم» The Beach Swim إلى جميرا بيتش ريزيدنس، في حدثين منفصلين، أحدهما بتاريخ 26 نوفمبر، والآخر في 26 مارس 2022.

جهّزوا أحذيتكم الرياضية، واستعدّوا للجري في «سباق دبي الجنوب»، وسط المنطقة السكنية الجديدة في «دبي الجنوب»، بتاريخ 29 أكتوبر، والمفتوحة للرياضيين المبتدئين والعدّائين المحترفين، ولمختلف المستويات والأعمار والقدرات البدنية.

هل لديكم الجرأة لاستكشاف المناطق الوعرة في الإمارات سيراً على الأقدام؟ إذا كنتم من المتحمسين للجري أو المشي وسط الدروب الوعرة، فإنّ «سباق وادي بيه» في حتا، والذي سيقام بتاريخ 19 نوفمبر سيتيح لكم اختبار قدراتكم، مع أربعة مساراتٍ صعبة لمسافات 70 كلم، و35 كلم، و20 كلم، و10 كلم، تناسب مختلف مستوى القدرات البدنية، وتتعرّج بين المناظر الطبيعية الخلابة والطرقات الجبلية الوعرة.



كوميديا

يعود نجم الكوميديا الهندية «هارش غورال» ليقدم لمحبيه عرضاً في يوم 29 أكتوبر على مسرح مول الإمارات، وسيقدم مجموعة من أجدد أعماله الكوميدية بما فيها «جو بولتا هاي واهي هوتا هاي».

وسيستقبل مركز دبي التجاري العالمي في 28 أكتوبر النجم «روب بيكيت»، الذي سرعان ما ذاع صيته في عالم الضحك، بفضل أسلوبه الساخر المتميّز، كما شارك في العديد من البرامج التلفزيونية التي نال من خلالها شهرة واسعة، إذ يقدّم أعماله على قناة «بي بي سي 1» برنامج «ودينغ داي وينرز» وبرنامج الواقع «أول توغاذر ناو»، إلى جانب حضوره المستمر في برنامجيْ «8 أوت أوف 10» و«لايف آت ذا أبولو».

وسيقدم الممثل الكوميدي الفرنسي «مكسيم غاستوي» الحائز جوائز عالمية يومي 21 و22 أكتوبر عرضاً على مسرح مول الإمارات، إذ يشتهر بقدرته الفريدة على إضحاك الجمهور بشكلٍ متواصل، بفضل سرعة بديهته وتعليقاته المضحكة حول الحياة في باريس.

ولمحبي الكوميديا الارتجالية، فلا بد من حضور العرض الذي سيقدمه «رضوان بو غرابة» في 12 نوفمبر على مسرح مول الإمارات، ويشتهر بو غرابة بأمسياته الناطقة باللغة الفرنسية المليئة بالمرح من خلال العديد من المواقف الارتجالية الساخرة والمشاركة التفاعلية مع الحضور.

وتعود جولة «ذا لافتر فاكتوري» إلى دبي مجدداً في الفترة 14 وحتى 22 أكتوبر حاملة معها سلسلة جديدة من العروض الضاحكة التي يقدمها مجموعة من الفنانين الكوميديين وفي مناطق متنوعة في دبي.

فعاليات متنوعة (لايف ستايل)

يتيح معرض «جيتكس شوبر»، الذي سيقام في الفترة من 26 وحتى 30 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، لزوّاره فرصة سنوية للاطلاع على أحدث المنتجات، من أجهزة الحاسوب إلى الطابعات والأدوات الكهربائية المنزلية، بالإضافة إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض المذهلة، مع فرص ربح جوائز فورية.

ويعد «داون تاون ديزاين»، الذي سيقام في الفترة من 8 وحتى 12 نوفمبر في حي دبي للتصميم، المعرض الوحيد في منطقة الشرق الأوسط المختصّ بأحدث المنتجات والابتكارات العصريّة في مجال التصميم، وسيستقطب على مدار أسبوع عشّاق التصميم والمختصين في هذا المجال، مثل التصميم الداخلي والهندسة والتجارة والضيافة.

ويُعد أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وينظّم كل عام أكثر المعارض ابتكاراً في مجال الهندسة المعمارية، وتصميم المنتجات، والأثاث والديكور الداخلي. ويقام المعرض في حي دبي للتصميم في الفترة من 8 وحتى 13 نوفمبر.

وتنظم دبي في الفترة من 24 وحتى 27 نوفمبر الدورة السادسة من معرض دبي الدولي للسيارات #NOFILTERDXB، الحدث الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، إذ يشهد الحدث مشاركة آلاف مصنعي السيارات والمختصين في هذا القطاع وغيرهم من عشاق عالم السيارات.

ويعود «أسبوع دبي للساعات 2021»، أحد أضخم المعارض المختصة بعالم الساعات في المنطقة بنسخته الخامسة في الفترة ما بين 24 و28 نوفمبر في منطقة البوابة في مركز دبي المالي العالمي، وتركز نسخة هذا العام على التواصل والاحتفال بالإبداع عبر عرض مجموعة كبيرة من أفخر الساعات التي تحمل أسماء لأرقى العلامات التجارية.



مهرجانات تسوق

ومن جهة أخرى، يعود مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدورة جديدة في الفترة من 15 ديسمبر 2021 وحتى 29 يناير 2022، ليقدم لسكان وزوار دبي تجارب فريدة، وذلك بما يتضمنه من فعاليات ترفيهية، وأنشطة متنوعة، وعروض ترويجية، وجوائز قيمة.

ويمثل جدول فعاليات دبي المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة التي تتيح للزوار والجمهور استكشاف الفعاليات المقبلة، وشراء التذاكر بسرعة وثقة من خلال منصة الشراء الخاصة بالتطبيق.

يمكن زيارة رابط جدول فعاليات دبي، للحصول على المزيد من المعلومات عن الفعاليات التي تستضيفها دبي في المرحلة المقبلة، بما فيها فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، كما تتوافر جميع التذاكر بهذه الفعاليات على موقع وتطبيق جدول فعاليات دبي.

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