فلاي دبي تدشن رحلاتها الى بودابست ووراسو

المصدر: البيان

أطلقت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى كل من وارسو وبودابست اعتباراً من 30 سبتمبر.

وستقوم الناقلة بتسيير أربع رحلات أسبوعيا من مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار بودابست الدولي (BUD) ورحلة يومية إلى مطار وارسو شوبا (WAW). وستكون وارسو هي الوجهة الثانية للناقلة في بولندا بعد كراكوف (KRK).

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "لقد شهدنا طلبًا متزايدًا على السفر هذا الصيف، ومع بدء الرحلات إلى بودابست ووارسو، تشهد شبكتنا نموا خلال موسم الشتاء لنوفر لمسافرينا المزيد من الخيارات للسفر. . كما أن رحلاتنا إلى المجر وبولندا ستعزز علاقات التعاون مع الإمارات".

وتشتهر وارسو العاصمة البولندية وأكبر مدنها بهندستها المعمارية الجميلة بالإضافة إلى ثقافة المقاهي والمطاعم النابضة بالحياة وتقع على نهر فيستولا وتوفر العديد من المساحات الخضراء في الهواء الطلق، وباتت وارسو أحد الوجهات الشهيرة خاصة بين أولئك الذين يبحثون عن تجربة مليئة بالتاريخ.

اما بوادبست العاصمة الهنغارية فهي تقع على ضفتي نهر الدانوب وهي وجهة ترفيهية شهيرة ويمكن استكشافها بالدراجة أو القارب أو الحافلة أو سيرًا على الأقدام، يمكن لزوار العاصمة المجرية استكشاف مجموعة متنوعة من المتاحف والمعارض، والهندسة المعمارية الرائعة وحمامات المياه المعدنية المعروفة.

ومن جهته قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: “إن بدء الرحلات المباشرة إلى بودابست ووارسو يوسع شبكتنا في أوروبا وإلى 20 وجهة في 17 دولة، يسعدنا أن نوفر للمسافرين خيارًا موثوقًا به وبأسعار معقولة للسفر إلى دبي، كما يسعدنا أن نوفر خيارات متنوعة لرحلات الربط لمزيد من الراحة عبر رحلات الرمز المشترك على شبكتي طيران الإمارات وفلاي دبي التي تضم 190 وجهة ".

تذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة إكسبو 2020

سيستمتع المسافرون الذين يحجزون رحلة مع فلاي دبي إلى دبي بتذكرة مجانية لمدة يوم واحد لزيارة إكسبو 2020 دبي، من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. ويسري ذلك على جميع الحجوزات التي تمت اعتبارًا من 1 سبتمبر للسفر خلال تواريخ الحدث.

تفاصيل الرحلات

ستكون رحلات هذه الوجهات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي إلى أكثر من 190 وجهة بين كل من طيران الإمارات وشبكة فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار بودابست الدولي (BUD) أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد ، في حين ستعمل الرحلات إلى مطار وارسو شوبان (WAW) يوميًا من المبنى 3 بمطار دبي ايضا.

تبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من دبي إلى بودابست من 7،995 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1،095 درهم . اما أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من بودابست الى دبي فتبدأ من 523.700 فورنت هنغاري و أسعار الدرجة السياحية من 86792 فورنت هنغاري.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى وارسو من 7000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1730 درهمًا . اما أسعار تذاكر الذهاب والعودة في درجة الأعمال من وارسو الى دبي فتبدأ من 5470 زلوتي بولندي وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1،686 زلوتي بولندي.

يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا IATA Travel Centre و IATA destination tracker لمتابعة حالة الوجهة لرحلتهم بأكملها ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات.

الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai.com أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسافرين اختيار باقات كاملة من عطلات فلاي دبي.

للحصول على جدول الرحلات الكامل والأسعار ، يرجى زيارة: https://www.flydubai.com/en/plan/timetable



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