رأس الخيمة لتنمية السياحة تفتتح «بنان بيتش» الشتاء المقبل

المصدر: رأس الخيمة - وام

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن موعد افتتاح بنان بيتش الشهير في رأس الخيمة، حيث من المقرر أن تبدأ الوجهة باستقبال الزوار في الربع الأخير من العام الجاري، لتتيح لهم فرصة لقضاء أجمل اللحظات والتمتع بأعلى معايير الضيافة.

وبموقعه المتميز في جزيرة المرجان التي تتمتع اليوم بمكانة مرموقة على الساحة العالمية بفضل شواطئها الخلابة، سيضم المخيم مجموعة واسعة من المرافق بما فيها خيام التيبة الملونة والمفعمة بالحيوية حول موقد النار، والشاليهات الخاصة، والأنشطة العائلية، ومناطق الشواء، ومساحات مخصصة لرياضة اليوغا، إضافة إلى سينما خارجية ستعرض أشهر الأفلام المفضلة للجمهور.

ويتماشى المشروع الجديد مع «استراتيجية الوجهة السياحية المستدامة» التي أعلنت عنها الهيئة مؤخرًا، وحيث ستصبح رأس الخيمة إمارة رائدة إقليميًا في السياحة البيئية بحلول 2025، فجميع عناصر الأثاث والتجهيزات والأبواب والشبابيك والديكورات، للشاليهات وخيام التيبة، ستكون من صناعة يدوية على يد فريق عمل بنان بيتش وباستخدام مواد من مصادر محلية وأخرى معاد تدويرها وتمتد معايير الاستدامة لتشمل أيضاً مفاهيم الطهي في المخيم، فعوضاً عن استخدام الكهرباء وغاز الطهي، سيستخدم المطبخ الفحم لتحضير الطعام.

إضافة مثالية

وقال راكي فيلبيس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إن «بنان بيتش» هو الإضافة المثالية إلى مجموعتنا المتنامية من الأنشطة الخارجية المناسبة للعائلات في رأس الخيمة.

وأضاف أن المخيم المستدام يتماشى مع مهمتنا لتعزيز التنوع في قائمة الخيارات السياحية الجذابة التي توفرها الإمارة، كما يؤكد المخيم قدرتنا للتكيف باستمرار وتلبية احتياجات المسافرين المتجددة والرغبة المتنامية للعديد في الحصول على تجارب استثنائية في بيئات آمنة ومفتوحة ونتطلع إلى الترحيب بالزوار المقيمين في الإمارات والقادمين من جميع الدول في هذه الوجهة الجديدة المذهلة.

أشهى الأطباق

وقال بنان عبدالله، مؤسس «بنان بيتش»: «نتطلع قدماً لافتتاح»بنان بيتش«في رأس الخيمة، ليستقبل زواره طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع ويتيح لهم فرصة التمتع بالمياه المتلألئة والصافية طيلة أيام السنة وبأشعة الشمس الدافئة في مجموعة من الشاليهات والخيام القادرة على استيعاب المجموعات على اختلاف عدد أفرادها وتفضيلاتها ويمكن للزوار الاسترخاء بجوار المسبح المطل على الشاطئ لتجديد نشاطهم وحيويتهم وتناول أشهى الأطباق في المطاعم ضمن المخيم، أو إعداد أطباقهم بأنفسهم في مناطق الشواء».

وسيحرص «بنان بيتش» على تطبيق أرقى بروتوكولات الصحة والسلامة ضماناً لصحة وعافية جميع الزوار.

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