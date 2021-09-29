طيران الإمارات وخطوط جنوب أفريقيا تستأنفان العمل بشراكة الرمز

المصدر: وام

تعمل طيران الإمارات وخطوط جنوب أفريقيا الجوية SAA لإعادة تفعيل شراكتهما طويلة الأمد التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتوفير مزيد من القيمة لهم عند السفر على رحلات الناقلتين.

وتساعد هذه الخطوة على تعزيز النمو وجاءت إثر استئناف الناقلة الجوية الجنوب أفريقية عملياتها بتشغيل رحلات إلى ست وجهات أفريقية.

وتعمل الناقلتان على زيادة مواءمة معايير المنتجات والخدمات وإعادة تفعيل الشراكة بين برنامجي مكافأة الولاء وستبدآن أولا بترتيبات تجارية متبادلة.

وتشمل الاتفاقية مسارات رمز مشترك تديرها طيران الإمارات بين جنوب أفريقيا ودبي بتذكرة واحدة ما سيتيح للمسافرين تسجيل وصول حقائبهم بسهولة إلى وجهاتهم النهائية اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل.

كما ستضع طيران الإمارات رمز SAA على رحلاتها بين جنوب إفريقيا ودبي.

وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات إن الشراكة الناجحة بين طيران الإمارات وخطوط طيران جنوب أفريقيا تعود إلى نحو 25 عاما وتقوم على التزامنا المشترك تقديم مزيد من خيارات السفر للعملاء وتعزيز الاتصال عبر افريقيا من خلال شبكتنا المتنامية وتعمل حاليا طيران الإمارات على مزيد من الخطوات الإيجابية لمواصلة تنمية العلاقات المشتركة مستقبلاً.

من جانبه، قال توماس جوكولو رئيس خطوط جنوب أفريقيا التنفيذي: مع بدء إعادة عملياتنا فإننا نعتبر شراكتنا طويلة الأمد مع طيران الإمارات ذات قيمة وحاسمة لخطط النمو المستقبلية فنحن نتشارك ذات الرؤية المتمثلة في توفير خدمات سلسة وفعالة وممتازة للعملاء وتمكينهم من الوصول إلى أكبر عدد من الوجهات، وانطلاقاً من إدراكنا الإمكانات الاقتصادية والتجارية والسياحية التي تتمتع بها أفريقيا ودورنا الرئيسي فإننا على ثقة من أن هذه الشراكة ستؤدي إلى إضافة مزيد من خيارات السفر لا سيما عبر القارة.

وهناك خطط قيد الإعداد لتوسيع التعاون وتعزيز الشراكة في مزيد من النقاط المحلية والإقليمية في أفريقيا مع قيام خطوط جنوب أفريقيا بتوسيع عملياتها في حين ستضيف طيران الإمارات أيضاً مزيداً من الخيارات لعملاء الناقلة الأفريقية للوصول إلى وجهات محددة ضمن شبكتها بتذكرة واحدة.

وكانت شراكة طيران الإمارات وخطوط جنوب أفريقيا قد بدأت في عام 1997 وعلى مدى السنوات العشر الماضية سافر أكثر من مليون راكب عبر الشبكة المشتركة لكلا الناقلتين التي اتسعت إلى 110 وجهات قبل الجائحة.

ومع استعادة شراكة خطوط جنوب أفريقيا يتسع تواجد وعلاقات طيران الإمارات عبر جنوب أفريقيا والدول المجاورة عبر شراكات إنترلاين ورمز مشترك مع أربع ناقلات بما فيها إيرلينك Airlink وسيم إير Cemair وفلاي سيف إير FlySafair ما يضيف 79 مدينة إلى بواباتها عبر القارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز