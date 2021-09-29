28 مليون فنجان قهوة تقدمه طيران الإمارات لركابها كل عام

المصدر: دبي- البيان

بدأت طيران الإمارات، تقديم قهوة الأميريكانو والأفوجاتو الباردة على طائراتها لمسافري الدرجتين الأولى والأعمال.

والأفوجاتو هي حلوى إيطالية شهيرة مع القهوة، تُحضر من خلال وضع الإسبريسو الساخن على آيس كريم الفانيليا.

وتقدم طيران الإمارات حوالي 28 مليون فنجان من القهوة سنوياً، عبر شبكتها العالمية، لتعتبر بذلك المقهى الأكثر ازدحاماً في العالم، على ارتفاع 40 ألف قدم.

والقهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، والأكثر طلباً على رحلات طيران الإمارات، إلى جميع الوجهات والأسواق التي تخدمها. وغالباً ما يطلب عملاء الناقلة، القهوة، عندما يحتاجون إلى الانتعاش، أو بعد تناول وجبتهم، أو عند تناول البسكويت والوجبات الخفيفة أثناء الاستمتاع بمشاهدة فيلم، أو برامج أخرى، على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي الفريد، ice البالغ عددها 4500 قناة.

وتقدم طيران الإمارات على رحلاتها، قهوة طازجة وغنية بالنكهات، لركاب الدرجتين الأولى والأعمال، بما في ذلك قهوة الإسبريسو أو الكابتشينو أو القهوة بدون الكافيين. وبالإضافة إلى مجموعة متنوعة من القهوة ذات النكهات المختلفة، يمكن لمسافري الدرجة الأولى أيضاً، الاستمتاع بخدمة القهوة العربية، التي تتميز الناقلة بتقديمها مع التمور الفاخرة.

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