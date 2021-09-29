«سياحة دبي»: جاهزون لاستقبال العالم

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري «دبي للسياحة»، أن دبي مستعدة لاستقبال ملايين الزوار من أنحاء العالم خلال «إكسبو 2020 دبي» الذي ينطلق الجمعة ويستمر 6 أشهر.

وقال كاظم، في تصريحات صحفية أمس، إن الإمارة حريصة على تقديم تجارب استثنائية وفريدة لضيوفها حتى يفكروا بزيارتها أكثر من مرة لاستكشاف كل ما هو جديد وممتع، لاسيما أنها مدينة متجددة دائماً.

وأضاف: «نتطلع للترحيب بجميع الضيوف في معرض «إكسبو 2020 دبي»، لنتحد ونعمل سوياً من أجل صنع تاريخ جديد ومستقبل أكثر إشراقاً، وكذلك المساهمة في أن يترك هذا المعرض إرثاً دائماً للعالم والمنطقة والإمارات».

وقال، إن المعرض الدولي سيسهم في الارتقاء بقطاع السياحة في دبي، وستنعكس آثاره على ازدهار عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن استضافة «إكسبو» هو تكريس لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للحياة والعمل والزيارة.

وأضاف أنه لم يكن لدبي أن تفوز باستضافة هذا الحدث العالمي لولا الدعم الحكومي اللامحدود، والتعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف في القطاعين الحكومي والخاص، الذين عملوا بجد لإظهار إمكانات دبي وتطور بنيتها التحتية وقدرتها على استضافة حدث بحجم وطموح «إكسبو».

ولفت إلى أن هذا العام الاستثنائي الذي يشهد خلاله «إكسبو» والاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات سيكون محطة مهمة في تاريخ دبي لتشهد المزيد من التعافي والزخم لقطاع السياحة.

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