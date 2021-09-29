815 ألف مقعد على الرحلات بمطارات الدولة في أسبوع

المصدر: دبي - عمرو عادل

أفادت مؤسسة «أوه إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن حجم السعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران المختلفة العاملة في مطارات الإمارات، ارتفع إلى 815 ألفاً و84 مقعداً خلال الأسبوع، الذي بدأ في 27 سبتمبر 2021 ويستمر حتى 4 أكتوبر المقبل (الأسبوع الذي يشهد انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، أول أكتوبر.

وأظهرت البيانات أن السعة المقعدية زادت على أساس أسبوعي 5.2% تعادل 40 ألفاً و527 مقعداً مقارنة بنحو 774 ألفاً و557 مقعداً في الأسبوع الماضي. وبحسب البيانات قفزت السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري 76.5% على أساس سنوي مقابل 461 ألفاً و649 مقعداً خلال الفترة المقابلة من 2020.

وأشارت البيانات ، التي تقيس أداء أكبر 20 دولة، من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على 25.9% من السعة، التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة والبالغة 3 ملايين و150 ألفاً و77 مقعداً.

وارتفع حجم السعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، خلال سبتمبر إلى 3 ملايين و249 ألفاً و511 مقعداً وتستعد الإمارات للتحول إلى الوجهة الأولى للمسافرين عالمياً خلال الأشهر الستة المقبلة تزامناً مع استضافة «إكسبو».

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