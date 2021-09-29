طيران الإمارات تستأنف خدمتها إلى غاتويك في ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات أنها ستستأنف خدمتها إلى مطار لندن غاتويك اعتباراً من 10 ديسمبر المقبل، وذلك استجابة لتخفيف قيود السفر الدولية وزيادة الطلب على السفر.

وستشغّل طيران رحلة يومية إلى بوابتها الثانية في لندن بطائرة بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: أولى وأعمال وسياحية. وستغادر الرحلة «ئي كيه 015» مطار دبي الساعة 7:40 صباحاً وتصل إلى مطار لندن غاتويك الساعة 11:40 صباحاً، بينما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 016» مطار لندن غاتويك الساعة 1:35 بعد الظهر وتصل إلى دبي الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

وسيؤدي استئناف الرحلات إلى مطار لندن غاتويك في ديسمبر إلى إعادة عمليات طيران الإمارات في المملكة المتحدة إلى 6 بوابات: لندن هيثرو 6 رحلات يومياً بطائرات A380، مانشستر رحلتان يومياً بطائرات A380، برمنغهام 10 رحلات أسبوعياً، غلاسكو رحلة يومية، ونيوكاسل 4 رحلات أسبوعياً. وبنهاية ديسمبر، ستوفر طيران الإمارات 84 رحلة أسبوعياً إلى المملكة المتحدة، ما سيسهل على العملاء في الوصول إلى شبكة الناقلة العالمية المتنامية التي تغطي الآن أكثر من 120 وجهة، أي نحو 90% من شبكتها ما قبل الجائحة، ويقدم للمسافرين من مختلف دول العالم خيارات أوسع لزيارة المملكة المتحدة.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: مطار غاتويك وجهة مهمة لنا، ونحن سعداء للغاية باستئناف رحلاتنا ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا مرة أخرى على رحلاتنا، حيث سنقدم مزيداً من الخيارات للأفراد والشركات للتواصل مع شبكتنا العالمية المتنامية باستمرار. ومع تخفيف المملكة المتحدة إجراءات السفر وقبول شهادات التطعيم الدولية، فإننا نشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب، حيث أصبح الناس أكثر ثقة في حجز الرحلات مقدماً لعدة أشهر، سواءً للعمل أم لقضاء عطلة أو زيارة العائلة والأصدقاء.

وحافظت دبي، منذ استأنفت نشاطها السياحي بأمان في يوليو 2020، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، خصوصاً خلال فصل الشتاء. وتتيح دبي لزوارها من بداية أكتوبر 2021 حتى نهاية مارس 2022 الاستمتاع بزيارة معرض إكسبو. وتقدم طيران الإمارات لزوار دبي أو عبرها في أي وقت خلال إكسبو بطاقة دخول إلى إكسبو ليوم واحد مجاناً مقابل كل تذكرة طيران.

ترحيب

رحب رئيس علاقات الطيران في مطار غاتويك ستيفن كينغ بقرار طيران الإمارات العودة إلى غاتويك في ديسمبر، وقال: تحظى طيران الإمارات بشعبية كبيرة في أوساط المسافرين من وإلى غاتويك، ومن الرائع أن نوفر ثانيةً للركاب في لندن وجنوب شرق المملكة المتحدة إمكانية السفر بسهولة إلى دبي وما بعدها. وإثر إعلان المملكة المتحدة أنها ستقبل شهادات التطعيم من 55 دولة، بما فيها الإمارات اعتباراً من 4 أكتوبر، فإن متلقي اللقاحات الذين يصلون إلى المملكة المتحدة لن يعودوا بحاجة إلى حجر صحي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز