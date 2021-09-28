أبوظبي نحو ترخيص الفعاليات عبر بوابة «تم»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أنها ستطلق قريباً خدماتها الإلكترونية لنظام ترخيص الفعاليات عبر بوابة «تم» المعتمدة في الإمارة للخدمات الإلكترونية.

وأضافت الدائرة، في تعميم وجهته، أمس، إلى مديري المنشآت الفندقية ومنظمي الفعاليات، وملاك القاعات، والمطاعم السياحية والعائمة، بوجوب تأكد جميع موظفي ومستخدمي النظام من التأكد من التسجيل في الهوية الرقمية والحصول على اسم مستخدم من خلال تطبيق الهوية الرقمية.

ودعت الدائرة إلى ضرورة الدخول إلى نظام ترخيص الفعاليات وتحديث بيانات الحساب الخاص، وذلك عن طريق موقع الدائرة، والتأكد من تحديث البيانات في موعد أقصاه 30 الجاري حتى يتسنى الدخول إلى النظام والحصول على الخدمات المختلفة ذات الصلة.

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