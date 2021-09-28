الطيران الخاص.. طفرة في سماء دبي

المصدر: دبي - عمرو عادل

سجلت شركات الطيران الخاص فورة في الحجوزات المؤكدة من الوفود الرسمية ورجال الأعمال المشاركين في فعاليات «إكسبو 2020 دبي» الذي ينطلق مطلع أكتوبر.

وقال علي النقبي، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا «ميبا»، إن الطلب المتزايد على الطيران الخاص جاء من جانب الحكومات والوفود الرسمية والشخصيات المهمة المشاركة في الافتتاح إلى جانب الشركات ورجال الأعمال الذين سيزورون دبي خلال فترة المعرض، مضيفاً أن حركة الحجوزات سجلت نحو 200 رحلة يومي 29 و30 سبتمبر 2021 لحضور حفل الافتتاح، إلى جانب استمرار تلقي الكثير من طلبات الحجز بخصوص رحلات خاصة إلى دبي خلال فترة الحدث الدولي.

وأضاف أنه من المتوقع استمرار تسجيل قفزة نمو عالية في حركة الطيران الخاص ليصل متوسط الرحلات شهرياً من 2500 رحلة قبل «إكسبو» إلى 5000 رحلة شهرياً خلال فترة المعرض. وأضاف أن عدد الطائرات المسجلة للطيران الخاص في السوق الإماراتي، يصل إلى 155 طائرة، من إجمالي 850 طائرة مسجلة في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن هناك 27 شركة تأجير طائرات خاصة تعمل في الدولة حالياً في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة.

وقال إن الشركات العاملة في تخطيط رحلات الطيران الخاصة سجلت زيادة في مستويات الطلب بنسبة 15% خلال أغسطس الماضي. وتوقع استمرار زيادة في الطلب على الرحلات الجوية الخاصة، ونمواً في قطاع طيران رجال الأعمال، عن هذه المعدلات خلال فترة الأشهر الستة بأكملها هي مدة الحدث العالمي، لما لهذا المعرض من أهمية كبرى لجميع دول العالم.

وأضاف لـ «البيان»، أن حركة الطيران الخاص في مبنى الطيران الخاص بمشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، تشهد زيادة متسارعة، منذ يوليو الماضي، ما يمثل دلالة على المكانة التي تتمتع بها دبي باعتبارها واحدة من الوجهات العالمية الرائدة لكل من السياحة والأعمال والتجارة على حد سواء.

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