مطارات دبي ترحب بالرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية البولندية

المصدر: دبي- البيان

أضاف مطار دبي، عضواً جديداً إلى قائمته، التي تضم أكثر من 60 شركة طيران دولية، مع وصول خطوط لوت الجوية البولندية، من مطار وارسو شوبان إلى مطار دبي الدولي مبنى 1.

وتقوم الخطوط البولندية، بتشغيل 3 رحلات أسبوعية بين قاعدتها الرئيسة بمطار وارسو ومطار دبي، على متن طائرة بوينغ 737-800NG، التي توفر 168 مقعداً على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية. ويتزامن الإطلاق مع بداية الموسم السياحي في دبي، التي برزت كواحدة من الوجهات الشتوية المفضلة في بولندا. وتأتي الخدمة الجديدة، قبيل انطلاق معرض إكسبو، والذي سيبدأ مطلع أكتوبر الأول 2021، ما يوفر المزيد من الخيارات لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يسافرون بين البلدين.

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